كرة اليد - تاجيل سحب قرعة البطولة الافريقية للاندية الفائزة بالكاس بالمغرب

وات -

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة اليد عن تأجيل سحب قرعة النسخة 37 من البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكأس رجال وسيدات التي كانت مقررة اليوم الخميس الى موعد لاحق.ويأتي قرار الإتحاد الإفريقي لكرة اليد بتأجيل سحب قرعة هذه البطولة الافريقية التي ستحتضنها مدينة أغادير المغربية من 20 إلى 29 ماي القادم على إثر قرار السلطات المغربية بإغلاق الحدود الجوية وإلغاء العديد من الرحلات الجوية نحو البلدان الإفريقية في انتظار تأكيد إجراء هذه البطولة في موعدها أو تأجيلها إلى موعد لاحق.وكان الإتحاد الإفريقي لكرة اليد قد أعلن في السابق عن قائمة الفرق الـ12 التي أكدت مشاركتها في مسابقة الرجال وهي الترجي الرياضي والنادي الرياضي بساقية الزيت من تونس وراد ستار من كوت ديفوار وأسافا من السنغال والشرطة من الكاميرون والجيش من رواندا وروكينزو من بوروندي وكيريكوس من أثيوبيا الى جانب فريقين من مصر واخرين من المغرب.ومن جهة اخرى، لم يتمّ إلى حدّ الان اتخاذ أي قرار بخصوص مقابلة الكأس الإفريقية الممتازة لكرة اليد التي ستدور يوم 17 ماي المقبل بمدينة أغادير المغربية بين النجم الرياضي الساحلي حامل لقب كاس افريقيا للاندية الفائزة بالكاس والزمالك المصري المتحصل على رابطة ابطال افريقيا.يذكر ان الفائز في مباراة السوبر الافريقي سيضمن تاهله الى بطولة العالم للأندية التي ستدور بالسعودية من 11 إلى 17 أكتوبر القادم.