المهديّة..إلقاء القبض على 3 عناصر متورّطة في قضايا إرهابيّة (الجبابلي)

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أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي بأن دوريات مشتركة بين فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بالمهديّة تمكّنت من إلقاء القبض على 3 عناصر "سلفية" مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطهم في قضايا ذات صبغة إرهابية.وبيّن الجبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء أنّ العمليّة جدّت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 19 و 20 أفريل الجاري وتتنزّل في إطار تعقّب العناصر التكفيريّة المفتش عنها .كما لفت إلى أنّ أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و 15 سنة صدرت في شان هؤلاء الاشخاص مضيفا أنّ النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم بعد استشارتها.