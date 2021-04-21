قرعة بطولة الاندية الافريقية للسيدات - النادي الصفاقسي والاولمبي القليبي في نفس المجموعة

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وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور الاول لبطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للسيدات التي ستقام بمدينة قليبية من 21 افريل الجاري الى غرة ماي المقبل النادي الصفاقسي والاولمبي القليبي ضمن المجموعة الاولى الى جانب السجون الكيني بطل افريقيا خمس مرات وموزينغا البوروندي وويلايتا صودو الاثيوبي.اما المجموعة الثانية، فقد ضمت الممثل الثالث للكرة الطائرةالتونسية النادي النسائي بقرطاج بطل نسخة 2017 والانابيب الكيني الفائز باللقب في 5 مناسبات والديوانة البوركيني واسيك الايفواري وكستمس النيجيري والكحول الاثيوبي.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى :الاربعاء 21 افريل 2021قاعة عيسى بن نصرالمجموعة الاولى :الساعة 14 : السجون (كينيا) / موزينغا (بورندي)الساعة 20 و30دق : النادي الصفاقسي (تونس) / ويلايتا صودو (اثيوبيا)الاولمبي القليبي معفىالمجموعة الثانية :الساعة 10 : كستمس (النيجيري) / الكحول (اثيوبيا)الساعة 12 : الانابيب (كينيا) / اسيك (كوت ديفوار)الساعة 16 : النادي النسائي بقرطاج (تونس) / الديوانة (بوركينا فاسو)