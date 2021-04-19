موقع "واب" خاص بالتوحد في لمساته الاخيرة (مديرة عامة بوزارة الشؤون الاجتماعية)

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أعلنت المديرة العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية، رجاء بن ابراهيم، اليوم الاثنين، ان موقع "واب" خاص بالتوحد يقصده المهتمون للحصول على الخدمات الفورية والمعلومات حول الاشخاص الذين يعانون من طيف التوحد سيتم استكماله قريبا.وأوضحت، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين، أن الموقع يتضمن معلومات تسمح للولي بالتعرف على العلامات الاولى للاصابة بطيف التوحد وغيرها من المعلومات التي ترشده على مراكز التربية المختصة التي تعنى بأطفال التوحد وهو فضاء كذلك للتوعية بالمرض وكيفية التعامل معه.وأفادت، في ذات الصدد، أن الوزارة تعكف على اعداد ومضة تحسيسية واسعة للتوعية حول طيف التوحد وسيتم بثها في القريب العاجل على القنوات التفزية والاذاعات.وحول البرامج التي تعتزم الوزارة تنفيذها في ما يتعلق بالاطفال الذين يعانون من طيف التوحد، قالت إن مختصين من المعهد العالي للتربية المختصة سيقومون بتنظيم دورات تكوينية مسترسلة للجمعيات ومراكز التربية المختصة التي تعنى بأطفال التوحد مذكرة ان تونس تتوفر على 297 جمعية عاملة في مجال الاعاقة حاليا بمختلف أصنافها، فضلا عن 314 مركز للتربية المختصة منهم 25 مركزا للتربية المختصة تعنى بأطفال طيف التوحد.ولفتت الى أن الوزارة خصصت في سنة 2020 ماقيمته 50 مليون دينار لتسيير المؤسسات والتكفل بالخدمات التي تقدمها للجمعيات التي تعنى بذوي الاعاقة، كما تعمل على تخصيص حافلات لتأمين تنقلات الاطفال الذين يعانون من طيف التوحد من مقرات سكناهم الى مراكز التربية المختصة.من جهته، طالب رئيس جمعية "فرح" لادماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة، ناجي ساسي، في مفتتح جلسة الاستماع بادراج الجمعية ضمن الاتفاقية القطاعية صلب وزارة الشؤون الاجتماعية التي يتم يمقتضاها تكفل الوزارة بتأجير المرافق المدرسي.من ناحيته، اعتبر رئيس جمعية صوت أطفال التوحد، كريم مجدوب، أن التكفل بتأجير المرافقين يسمح للجمعية بفتح مراكز تعنى بأطفال التوحد مشيرا الى الصعوبات التي لاقتها الجمعية في الحصول على التمويل العمومي.