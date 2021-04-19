بنزرت: شاطئ كاف عباد في سجنان يلفظ جثة آدمية متعفنة

وات - لفظت أمواج شاطئ كاف عباد بمعتمدية سجنان جثّة آدمية متعفنة ، وفق ما ذكره مصدر محلي مسؤول .



وبيّن المصدر ذاته في تصريح لمراسل ( وات) أن مصالح الحرس البحري بسيدي مشرق تولّت عقب إشعار النيابة العمومية رفع الجثة وتوجيهها إلى المستشفى المحلي بالمنطقة بالاستعانة بالسلط المحلية والبلدية في انتظار إتمام باقي الإجراءات القانونية بشان الواقعة .

ولاحظ نفس المصدر ان الجثة تعود لشاب في الثلاثين من العمر ولم يتم التعرف على ملامحه بسبب حالة التعفّن التي كانت عليها الجثة . يشار إلى أن شاطئ كاف عباد كثيرا ما شهد في السابق مثل هذه الاحداث خاصة خلال موسم الامطار والرياح .



