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بنزرت: شاطئ كاف عباد في سجنان يلفظ جثة آدمية متعفنة

Publié le Lundi 19 Avril 2021 - 15:20 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - لفظت أمواج شاطئ كاف عباد بمعتمدية سجنان جثّة آدمية متعفنة ، وفق ما ذكره مصدر محلي مسؤول .

وبيّن المصدر ذاته في تصريح لمراسل ( وات) أن مصالح الحرس البحري بسيدي مشرق تولّت عقب إشعار النيابة العمومية رفع الجثة وتوجيهها إلى المستشفى المحلي بالمنطقة بالاستعانة بالسلط المحلية والبلدية في انتظار إتمام باقي الإجراءات القانونية بشان الواقعة .
ولاحظ نفس المصدر ان الجثة تعود لشاب في الثلاثين من العمر ولم يتم التعرف على ملامحه بسبب حالة التعفّن التي كانت عليها الجثة . يشار إلى أن شاطئ كاف عباد كثيرا ما شهد في السابق مثل هذه الاحداث خاصة خلال موسم الامطار والرياح .

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