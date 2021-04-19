النجم الساحلي - 21 لاعبا لمواجهة جاراف السنيغالي

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اعلن النجم الساحلي عن قائمة ب21 لاعبا الذين سيعول عليهم المدرب لسعد الدريدي في رحلة الفريق الى السنيغال لمواجهة جاراف يوم الاربعاء في اطار الجولة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من مسابقة كاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم.وضمت هذه القائمة كلا من رامي القابسي وايمن المثلوثي ووليد كريدان وغفران النوالي وصدام بن عزيزة وعمر كوناتي وجوهر بن حسن وايوب عياد و بهاء الدين السلامي ومرتضى بن وناس وبليغ الجمالي وحمزة لحمر وفرج القرماني ومحمد الحاج محمود وجاك امبي وايهاب المساكني وعلي سوما وياسن الشيخاوي وايمن الصفاقسي وفخري العوجي وسليمان كوليبالي.ويذكر ان النجم الساحلي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط فيما يحتل الفريق السنيغالي الصدارة ب7 نقاط.وياتي النادي الصفاقسي في المركز الثاني ب6 نقاط مقابل 3 نقاط لساليتاس البوركيني.