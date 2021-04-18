وزارة المرأة: تعليق نشاط نوادي الطفولة ومراكز الاعلامية الموجهة للطفل والمراكز المندمجة للشباب من يوم 19 إلى يوم 30 أفريل الجاري

أعلنت وزارة المرأة والأسرة و الطفولة اليوم الأحد تعليق نشاط كافة نوادي ومركبات الطفولة ومراكز الاعلامية الموجهة للطفل والمراكز المندمجة للشباب والطفولة من يوم 19 إلى غاية يوم 30 أفريل الجاري مع اقتصار هذه الأخيرة على تأمين الخدمات الحياتية لفائدة الأطفال المقيمين (إقامة وإعاشة وإحاطة نفسية)وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم أنه تم تعليق كافة التظاهرات والأنشطة والملتقيات التكوينية خلال الفترة المذكورة مقابل مواصلة نشاط رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالبروتوكولات الصحية،وأكدت وزارة المرأة في ذات السياق أن للولاة في إطار ممارسة مهامهم سلطة إقرار الغلق في المناطق الموبوءة الراجعة لهم بالنظر وذلك حسب الوضعياتيذكر أن هذه الاجراءات جاءت إثر الإعلان عن الإجراءات التي أقرّتها رئاسة الحكومة بعد التشاور مع الهيئة الوطنية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا وتدارس الوضع الوبائي مع اللجنة العلمية يوم السبت 17 أفريل 2021يذكر أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، قررت تعليق الدروس في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد باستثناء رياض ومحاضن الأطفال واعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي