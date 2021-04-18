الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعدل في آخر سفراتها المسائية على خط أحواز تونس

تعلم الشركة الوطنية للسّكك الحديديّة التونسيّة حرفاءها أنه تبعا لقرارات رئاسة الحكومة المتعلقة بالتوقي من كوفيد 19، فإن آخر الرحلات المسائية لقطارات نقل المسافرين على خط أحواز تونس ستكون من 18 إلى 30 أفريل 2021 على النحو التالي :
من اﻹثنين إلى السبت:
- آخر قطار متجه من محطة تونس نحو محطة الرياض
ينطلق على الساعة 17 و 50 دق.
- آخر قطار متجه من محطة الرياض نحو محطة تونس ينطلق على الساعة 17 و 50 دق.
أيام اﻷحد و العطل الرسمية:
- آخر قطار متجه من محطة تونس نحو محطة الرياض
ينطلق على الساعة 17 و 25 دق.
- آخر قطار متجه من محطة الرياض نحو محطة تونس ينطلق على الساعة 17 و 25 دق.
من اﻹثنين إلى السبت:
- آخر قطار متجه من محطة تونس نحو محطة الرياض
ينطلق على الساعة 17 و 50 دق.
- آخر قطار متجه من محطة الرياض نحو محطة تونس ينطلق على الساعة 17 و 50 دق.
أيام اﻷحد و العطل الرسمية:
- آخر قطار متجه من محطة تونس نحو محطة الرياض
ينطلق على الساعة 17 و 25 دق.
- آخر قطار متجه من محطة الرياض نحو محطة تونس ينطلق على الساعة 17 و 25 دق.
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