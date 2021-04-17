تعليم عالي: الإعلان عن جملة من الإجراءات عقب قرارات اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء يوم السبت، في بلاغ، عن جملة من الإجراءات على خلفية قرارات اللجنة الوطنية لمجابهة جائحة كورونا والمتضمنة لحزمة من الإجراءات الرامية الى التصدي لانتشار الفيروس .وحسب البلاغ تقرر تعليق الدروس الحضورية وتأمين التواصل البيداغوجي، عن بعد لمدة أسبوعين بداية من يوم الاثنين المقبل 19 افريل الجاري. كما تقرركذلك الابقاء على الروزنامة الخاصة بالامتحانات وفروض المراقبة وبمناقشة الاعمال البحثية والتربصات المبرمجة للفترة القادمة.وقررت الوزارة ايضا اجراء مختلف الفروض والامتحانات بصفة حضورية مع توفير فضاءات داخل المؤسسات الجامعية لفائدة الطلبة الذين ليس باستطاعتهم النفاذ الى مضامين التواصل البيداغوجي عن بعد.وقررت الوزارة ايضا تعليق مختلف التظاهرات الثقافية والعلمية ذات الطابع الحضوري.من جهة اخرى وبخصوص الخدمات الجامعية المقدة للطلبة قررت الوزارة فتح المبيتات الجامعية للطلبة الراغبين في مواصلة الانتفاع بالسكن الجامعي خلال فترة الاعتماد على التعليم عن بعد، كما تقرر توفير اكلة افطار ساخنة ووجبة سحور جافة لفائدة الطلبة يتم إعدادها وتوزيعها بعدد من المطاعم الجامعية إلى غاية الساعة السادسة مساء على حد اقصى .واضافت الوزارة في هذا الاطار انه سيتم ضبط قائمة المطاعم التي ستؤمن خدمة الإطعام الجامعي خلال الفترة المذكورة من قبل المديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية.وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا"، قد اعلنت مساء اليوم اثر اجتماعها بقصر الحكومة بالقصبة، عن جملة من الاجراءات الرامية الى الحد من انتشار فيروس كورونا والتحكم في الوضع الوبائي من ضمنها تعليق الدروس في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد مع اعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي، خلال الفترة الممتدة من18 الى 30 أفريل الجاري.وسجلت خلال الايام الماضية ارتفاع في عدد المصابين والوفيات بلغ مستويات قياسية جراء انتشار كورونا.