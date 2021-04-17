الخطوط التونسية: برمجة أول رحلة لاجلاء التونسيين العالقين بالمغرب غدا الأحد

أعلنت الخطوط التونسية، السبت، عن برمجة أول رحلة لاجلاء التونسيين العالقين بالمغرب غدا الأحد، وذلك بالتنسيق مع سفارة تونس بالرباط.ويتعين على الركاب الذين يحملون تذكرة على متن الرحلة TU712 المبرمجة يوم 18 افريل 2021، الإتصال بفروع الخطوط التونسية لتغيير تذاكرهم في أقرب الاجال الممكنة.وتعتزم الناقلة الوطنية برمجة رحلة اجلاء ثانية يوم الأحد 25 افريل 2021 على الساعة 23 و35 دقيقة، نظرا لكثرة الطلبات.واكدت الخطوط التونسية أنه يسمح فقط لرحلات الاجلاء بالانطلاق من الدار البيضاء باتجاه تونس منذ تاريخ 15 افريل الجاري.وتأتي هذه الرحلات بعد تعليق السلطات المغربية للرحلات الجوية من وإلى تونس باعتبار التاريخ المذكور إلى غاية 21 ماي القادم مبدئيا، وبالتالي يحظر هذا القرار برمجة ما يسمى بالرحلات الخاصة منذ 15 افريل 2021.ودعت الناقلة الوطنية التونسيين العالقين بالمغرب إلى التسجيل لدى إحدى فروعها او بالقنصلية التونسية، قصد تقييم عدد الركاب وجدولة رحلة الاجلاء الثانية.كما دعت المهتمين بالعودة إلى تونس ضمن إحدى رحلات الاجلاء الإتصال بفروع الخطوط التونسية بالدار البيضاء من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8.30 صباحا إلى غاية الساعة 16 و30 دقيقة او يوم السبت من الساعة 9.30 صباحا حتى الساعة 14 و30 دقيقة، او شراء تذاكر الرحلة TU712 المبرمجة يوم الأحد 25 افريل على الساعة 23 و35 دقيقة.وتوفر الخطوط التونسية الاتصالات الهاتفية التالية للأشخاص المهتمين:- 05 22 20.14.15 / 05 22 20.14 88/05 22 27.48.07 ، أو عبر البريد الإلكتروني: tunisaircasa@tunisair.ma / agence@tunisair.ma / vente @ tunisair .ma