تمّ خلال 24 ساعة المنقضية (من السابعة من صباح أمس الجمعة إلى السابعة من صباح السبت) تسجيل تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.
كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد
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السبت 17 أفريل 2021 | 5 رمضان 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:29
|18:58
|16:00
|12:26
|05:43
|04:10
|
14°
|14°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
4.63 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|14°-10
|16°-8
|19°-10
|23°-12
|22°-14
- Avoirs en devises
21741,3
(15 avril)
- Jours d'importation
152
- 1 € = 3,30932 DT 1$ =2,77323 DT
- Solde Compte du Trésor (15 avril) 1715,1 MDT
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