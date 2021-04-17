   Farid - أول همسة  

كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

Publié le Samedi 17 Avril 2021 - 10:23 قراءة: 0 د, 11 ث
تمّ خلال 24 ساعة المنقضية (من السابعة من صباح أمس الجمعة إلى السابعة من صباح السبت) تسجيل تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224291



En continu

Toutes les news

السبت 17 أفريل 2021 | 5 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:29 18:58 16:00 12:26 05:43 04:10
14°
 14° % 88 :الرطــوبة
تونــس 10°
4.63 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
14°-1016°-819°-1023°-1222°-14
  • Avoirs en devises
    21741,3

  • (15 avril)
  • Jours d'importation
    152
  •              1 € = 3,30932 DT        1$ =2,77323 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 avril)   1715,1 MDT