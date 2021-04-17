كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

تمّ خلال 24 ساعة المنقضية (من السابعة من صباح أمس الجمعة إلى السابعة من صباح السبت) تسجيل تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.