صفاقس : غلق باب الترشحات للانتخابات الجزئية لبلدية ساقية الدائر بعد قبول 8 ملفات قائمات موزعة بين حزبية وائتلافية ومستقلة

وات -

أغلقت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات صفاقس1، امس الخميس، باب الترشحات للانتخابات الجزئية لبلدية ساقية الدائر، وذلك بعد قبولها 8 ملفات لقائمات توزعت كالآتي : 3 حزبية و1 ائتلافية و4 مستقلين، وفق ما افاد به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 ، ناجح بلغيث، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.وذكر، بلغيث، ان قرار اجراء انتخابات جزئية ببلدية ساقية الدائر، المزمع إجراؤها يوم 5 جوان القادم بالنسبة للامنيين والعسكريين ويوم 6 جوان بالنسبة للمدنيين، يعود الى تقديم 14 عضو مجلس بلدي، استقالتهم الجماعية ، يوم 22 فيفري الماضي، مشيرا الى انه بمرور 15 يوما من ذلك التاريخ، دون التراجع عن الاستقالات ، فان المجلس البلدي يعد منحلا مما يستوجب اجراء انتخابات جزئية استثنائية، وفقا لمقتضيات الفصل 49 من القانون الانتخابي لمجلة الجمعات المحلية.وقد ذكر أحد الاعضاء المستقيلين من المجلس البلدي بساقية الدائر، نبيل كدوس، في تصريح سابق لــ(وات) أن " قرار الاستقالية الجماعية من المجلس البلدي بساقية الدائر، يعود أساسا الى الديكتاتورية المقيتة التي يمارسها رئيس البلدية على بقية اعضاء المجلس واستبداده بالراي وآحادية القرار ورفضه القاطع للحوار ممّا تسبّب في تعطيل أعمال المجلس البلدي وتأخّر إنجاز عديد المشاريع البلدية التي ما زالت تراوح مكانها منذ اكثر من سنتين" مردفا قوله " إن الاستقالة الجماعية من عضوية المجلس البلدي بساقية الدائر يعد خدمة للمواطنين من اجل حل المجلس واختيار الانسب والافضل لخدمة مصالحهم" وفق تقديره.وفي المقابل، امتنع رئيس بلدية ساقية الدائر، خالد الصامت، عن الرد على الاسباب التي دفعت ب14 عضوا من المجلس البلدي الى تقديم استقالتهم الجماعية من عضوية المجلس.يشار الى ان المجلس البلدي بساقية الدائر التابعة لدائرة صفاقس1 ، يعدّ 24 مقعدا وان الانتخابات البلدية لسنة 2018 كانت افرزت فوز قائمة حركة النهضة ب12 مقعدا والتيار الديمقراطي ب6 مقاعد وحركة نداء تونس ب3 مقاعد وحزب الدستوري الحر بمقعدين في حين احرز حزب حراك تونس الارادة على مقعد واحد.ويذكر أن باب قبول الترشحات للانتخابات الجزئية لبلدية ساقية الدائر قد فتح يوم 8 افريل الجاري وقد تواصل الى غاية يوم 15 من نفس الشهر.