التيار الديمقراطي يعبّر عن تضامنه المطلق مع سامية عبو على إثر تعرضها للاعتداء اللفظي من قبل عبد اللطيف العلوي

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عبّر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي، عن تضامنه المطلق مع النائب عن الكتلة الديمقراطية، سامية عبو، على إثر الاعتداء اللفظي الذي أقدم عليه تجاهها النائب عبد اللطيف العلوي عن كتلة ائتلاف الكرامة.كما ندّد التيار في بيان أصدره اليوم الجمعة، بمستوى النّائب المنتمي إلى كتلة "تعوّدت على اللجوء الممنهج للعنف مع كل من يخالفهم الرأي، أمام مرأى ومسمع من الجميع"، محملا المسؤولية للمشرفين على فرض الاحترام والنظام داخل المجلس.ودعا إلى تطبيق القانون "على كل من تسوّل له نفسه الإعتداء على نواب الشعب لفظيا وماديا وإهانة هياكل الدولة"، معبّرا عن أسفه إزاء "استمرار مظاهر العنف من كتلة ائتلاف الكرامة ما يؤكد نزعتها العدوانية المتنافية مع مبادئ الديمقراطية، أمام سكوت رئاسة المجلس التي تعودت على السلبية في التعاطي مع تجاوزات حلفائها وممارساتهم"، حسب ما جاء في البيان.يُذكر أن عددا من صفحات الفايسبوك تداولت مقطعا صوتيا تضمن شتما وألفاظا نابية من قبل النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي تجاه زميلته من الكتلة الديمقراطية سامية عبو أثناء اجتماع مكتب المجلس يوم الأربعاء 14 أفريل الجاري.وكان العلوي قد نشر على صفحته تدوينة ذكر فيها أن سامية عبو هي من بادرت بالإعتداء عليه لفظيا وأن المقطع الصوتي مجتزأ ولم يتضمن الشتم الذي توجهت به النائبة تجاهه وتجاه أبويه، متعهدا بنشر التسجيل كاملا، الليلة الماضية، لكنه لم يف بوعده.