اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية تونس تتخذ جملة من القرارات لمواجهة تطور الوضع الوبائي بمعتمدية تونس المدينة (طارق بن ناصر)

وات - اتخذت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس، بإشراف والي الجهة، جملة من القرارات لمواجهة تفشي وتطور الوضع الوبائي بمعتمدية تونس المدينة، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، المدير الجهوي للصحة بولاية تونس، طارق بن ناصر.



وبيّن بن ناصر، في تصريح لـ"وات"، ان هذه القرارات تتمثل في منع كل التجمعات والاحتفالات والتظاهرات مهما كان نوعها، وذلك انطلاقا من تاريخ 15 افريل الجاري ولمدة 10 أيام، الى جانب غلق جميع الحمامات، وقاعات الرياضة العامة والخاصة، وغلق ميضات الجوامع، ورياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب، ومراقبة احترام البرتوكول الصحي في جميع الأسواق اليومية، مشيرا الى أنه وفي صورة الإخلال بهذه القرارات، سيتم تعليق نشاط الأسواق.

وكشف ذات المصدر، ان هذه القرارات تشمل، أيضا، تكثيف الرقابة على المحلات المفتوحة للعموم لمراقبة مدى احترام المواطنين للبروتوكول الصحي داخل المحلات، مع الغلق الفوري لكل محل لا يحترم التدابير الصحية، والسماح باستغلال 30 بالمائة من طاقة استيعاب المقاهي والمطاعم، مع احترام مبدأ التباعد في وضع الطاولات والكراسي، وتكثيف حملات التقصي وارتداء الكمامات، مع ضرورة احترام البرتوكول الصحي بالنسبة للتلاميذ المدارس والمعاهد الثانوية .



