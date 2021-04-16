الرابطة 2 : غدا ينطلق اسبوع الحسم من اجل تحديد الفريقين الصاعدين الى الرابطة الاولى

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تنطلق غدا السبت في ملاعب محايدة ووفق اجراءات البروتوكول الصحي، أولى جولات مرحلة الصعود من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في سباق تتراهن فيه ثمانية فرق من اجل بطاقتين فقط للصعود على اساس واحدة عن كل مجموعة.وتقام بطولة الصعود ضمن مجموعتين تتكون كل واحدة من اربعة فرق.وسيخوض كل فريق ثلاث مقابلات حيث ينتظر التعرف على الفريقين الصاعدين الى الرابطة الاولى يوم 25 افريل الجاري .وستحسم الامور بعد ثلاث مقابلات خلال اسبوع واحد.وسيشهد سباق الصعود الى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، تنافسا شديدا بين الفرق الثمانية الطامحة الى الصعود الى بطولة النخبة الاولى ، سواء كان ذلك في المجموعة الأولى أو الثانية، حيث تتنافس من اجل الصعود فرق عريقة سبق لسبعة منها ان لعبت ضمن الرابطة الاولى باستثناء امل جربة ميدون .كما توّج فريقان بكأس تونس وشاركا في تصفيات مسابقات قارية على غرار نادي حمام الانف والترجي الجرجيسي.وتكتسي الجولة الاولى اهمية بالغة بالنسبة لرهان الصعود سواء من الناحية المعنوية او من حيث تجميع النقاط حيث ان كل فريق سيسعى للتموقع في الصدارة منذ الانطلاق في سباق شبيه بتصفيات الكاس باعتبار ان كل نقطة تهدر يمكن ان تؤثر على بقية السباق.في المجموعة الأولى، سيكون ملعب الكرم السبت مسرحا لمواجهة بين نادي أولمبيك مدنين والنادي الرياضي لحمام الأنف، حيث سيسعى الفريقان الى حصد أولى نقاط الفوز من أجل انطلاقة موفقة بأوفر الحظوظ.وينتظر ان يشتد التنافس في مباراة تجمع بين فريقين سبق لهما اللعب ضمن الرابطة الاولى . وتاهل أولمبيك مدنين الى مرحلة الصعود بافضل رصيد من النقاط في المرحلة الاولى ( 23 نقطة )، كسبها من 7 انتصارات و تعادلين و هزيمة وحيدة امام منافسه نادي حمام الانف الذي يسعى بدوره الى العودة الى الرابطة الاولى.وقد انهى فريق الضاحية الجنوبية المرحلة الاولى ثانيا وتمكن من هزم أولمبيك مدنين بنتيجة 3 - 1، ضمن مجموعته. ويبدو من الصعب التكهن بالنتيجة النهائية للقاء الذي سيكون مفتوحا على جميع الاحتمالات.وفي ذات المجموعة، يتبارى في الملعب الأولمبي بالمنزه فريق قوافل قفصة والأمل الرياضي بجربة في لقاء لن يرضى فيه الفريقان الاّ بنقاط الفوز، حيث سيسيعى فريق القوافل الى كسب نتيجة الفوز على حساب أمل جربة غير المتعود على لعب مباريات الصعود الى الرابطة اولى لكن ذلك لن يحد من طموحه في المراهنة على الصعود لاول مرة في تاريخه.أما في المجموعة الثانية، فسيكون ملعب حمام الأنف يوم الأحد مسرحا لمواجهة بين الترجي الرياضي الجرجيسي و الملعب الصفاقسي في مقابلة يراهن فيها ترجي جرجيس على خبرته وتجربة مدربه شاكر مفتاح الذي قاد منذ عامين مسقبل سليمان الى الرابطة الاولىوسجل الترجي الجرجيسي تحت اشرافه في المرحلة الأولى، 6 أنتصارات وعرف الفريق نجاعة هجومية لافتة حيث سجل 19 هدفا.ومن جهته فان الملعب الصفاقسي الذي تاهل بصعوبة الى مرحلة الصعود فانه يؤمن بحظوظه من اجل ان يفرض لونه في مرحلة التتويج.وفي نفس المجموعة ستجرى في ملعب سليمان مباراة مستقبل قابس وأمل حمام سوسة في رهان متكافئ ومتوازن على جميع الأصعدة حيث حصد كلا الفريقين طيلة المرحلة الأولى على نفس عدد النقاط وعددها 17، مع تحقيق نفس عدد الانتصارات (5) و نفس عدد التعادلات (2) وعدد الهزائم (3). وسبق للفريقين ان لعبا ضمن بطولة الرابطة الاولى.