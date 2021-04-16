صفاقس: حادث مرور على الطريق الوطنية عدد 14 في مستوى معتمدية عقارب يسفر عن وفاة 4 أشخاص

وات -

أسفر حادث مرور، جدّ صباح اليوم الجمعة، على الطريق الوطنية عدد 14 في مستوى منطقة "بولذياب" من معتمدية عقارب (ولاية صفاقس)، عن "وفاة 4 أشخاص على عين المكان وإصابة 6 آخرين بإصابات مختلفة"، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس العميد مراد المشري.وأضاف المشري في تصريح لـ"وات"، أن سيارات الإسعاف التابعة للحماية المدنية ومستشفيي عقارب وبئر علي، تولت عملية نقل المصابين إلى المستشفيين المذكورين دون أن يقدم تفاصيل أكثر عن درجة خطورة الإصابات.وتتمثل صورة الحادث، بحسب ذات المصدر، في تصادم سيارة أجرة "لواج" تقل 9 أشخاص مع شاحنة خفيفة تقل شخصا وحيدا (السائق) في منعرج خطير تضيق فيه زاوية الرؤية بشكل كبير.وأوضح المدير الجهوي للحماية المدنية، أن حركة المرور عادت إلى نشاطها في الطريق بعد تدخل فرق الحرس الوطني وإزاحة الوسيلتين المتصادمتين.