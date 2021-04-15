مكتب البرلمان يقرر تأجيل التداول حول مشروع القانون الأساسي المعد لتنقيح قانون المحكمة الدستورية

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أفاد النائب عن الكتلة الديمقراطية، خالد الكريشي، بأن مكتب مجلس نواب الشعب، قرر تأجيل التداول حول مشروع القانون الأساسي المعد لتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية، طبق أحكام الفصل 81 من الدستور، كما كان مبرمجا ضمن رزنامة عمل الجلسة العامة لليوم الخميس.وأضاف الكرييشي في تصريح ل"وات" أن هذا القرار يأتي، بعد إقرار مكتب مجلس نواب الشعب للإجراءات الإستثنائية الخاصة بعمل البرلمان خلال المدة القادمة والتي أقرت الاقتصار على النظر في القوانين المعاشية والمالية والمتعلقة بتواصل عمل دواليب الدولة.وقد تداول مكتب المجلس المجتمع ظهر اليوم الخميس، بإشراف سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس المجلس نواب الشعب، حول مشروع قرار يتعلّق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب، إثر تفشي فيروس كوفيد 19 وقرّر إحالته على الجلسة العامة.ثم أحال المكتب مقترح قانون وعدد من مشاريع القوانين على اللجان المعنية، وفق بلاغ للبرلمان، وذلك كالاتي:- مشروع قانون أساسي عدد 2021/017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الإتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.- مشروع قانون عدد 2021/018 يتعلق بإتمام الأمر العلي المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية. (مع طلب استعجال النظر)- مشروع قانون عدد 2021/011 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني. ( مع طلب استعجال النظر )- مشروع قانون عدد 2021/012 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.- مشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19. ( مع طلب استعجال النظر )- مشروع قانون عدد 2021/016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. (مع طلب استعجال النظر).- مقترح قانون عدد 2021/010 يتعلق بتعديل القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم- مشروع قانون أساسي عدد 2021/013 يتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الإجتماعي بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية.- مشروع قانون أساسي عدد 014/2021 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.