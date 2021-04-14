الرابطة الاولى - الترجي الرياضي يفوز على اتحاد تطوين 3-1 ويعمق الفارق بينه وبين ملاحقه النجم الساحلي

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عمّق الترجي الرياضي التونسي، متصدّر ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الفارق، بينه وبين ملاحقه المباشر النجم الرياضي الساحلي، الى 9 نقاط، اثر فوزه اليوم الأربعاء في لقاء متأخر على مضيفه اتحاد تطاوين بنتيجة 3 - 1، ومستفيدا من خسارة فريق النجم الساحلي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري 1-3وجاءت أهداف الترجي الرياضي التونسي، في اللقاء الذي أحتضنه ملعب نجيب الخطاب بتطوين، عن طريق طه ياسين الخنيسني في الدقيقة 26 و عبد الرؤوف بنغيث في الدقيقة 57 و حمدو الهوني في الدقيقة 70، فيما جاء هدف تذليل الفارق لاتحاد تطوين عن طريق ضرب جزاء نج في تنفيدها الكوني خلفة في الدقيقة 69.وبهذه النتيجة رفع الترجي الرياضي التونسي رصيده الى 52 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد اتحاد تطاوين عند النقطة 24 في المركز الثاني عشر.في ملعب مصطفى بن جنات فاز الاتحاد الرياضي المنستيري على النجم الرياضي الساحلي 3 - 1 وسجل للاتحاد المنستيري كل من ادريس المحيرصي د19 وزياد علوي د55 وفهمي بن رمضان د93 فيما جاء هدف النجم الساحلي عن طريق عامر عمراني ضد مراه د2 .ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني ب43 نقطة اما الاتحاد المنستيري فيحتل المركز السابع ب30 نقطةوفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس تعادل النادي الرياضي الصفاقسي مع الأولمبي الباجي 0 - 0ويحتل النادي الصفاقسي المرتبة الرابعة ب34 نقطة فيما يحتل اتحاد تطاوين المرتبة 12 ب24 نقطةفي ملعب نجيب الخطاب:اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي التونسي 1 - 3في ملعب مصطفى بن جناتالاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الساحلي 3 - 1في ملعب الطيب المهيريالنادي الرياضي الصفاقسي - الأولمبي الباجي 0 - 0