المرحلة الثانية من بطولة كرة اليد - مقابلات مجموعة التتويج بنظام الذهاب والاياب

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تقرر، اليوم الاثنين، أن تدور مقابلات مجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد بنظام الذهاب والإياب (14 جولة) على أن يتوج الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب النهائي بلقب البطولة وستدور مقابلات الجولة الأولى يوم السبت 17 أفريل.ويذكر ان الفرق التي ستخوض مرحلة التتويج هي: النجم الساحلي (2 ن حوافز)- بعث بني خيار(1 ن حوافر) - الترجي الرياضي (2ن حوافز) - نادي قصور الساف (1 ن حوافز) - النادي الافريقي (2 ن حوافز) - جمعية الحمامات(1ن حوافز) - مكارم المهدية (2 ن حوافز)- نادي ساقية الزيت (1ن حوافز).وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع انعقد بمقر الجامعة بحضور الإدارة الفنية الوطنية، الرابطة الوطنية وممثلي النوادي المترشحة لمرحلتي التتويج وتفادي النزول لبطولة القسم الوطني "أ" أكابر حول مراجعة نظام المرحلة الثانية لبطولة الموسم الحالي.اما بالنسبة لمقابلات مجموعتي تفادي النزول فانها ستقام بنظام الذهاب فقط بقاعات محايدة وستدور مقابلات الجولة الأولى يوم السبت 1 ماي.وتتضمن المجموعة "أ" 5 جولات وهي تضم كل من أولمبيك سليمان (2 نقاط حوافز) – نادي كرة اليد بجمال (2 نقاط حوافز) – النادي البنزرتي (نقطة حوافز) – سبورتينغ مكنين (نقطة حوافز) – جندوبة الرياضية لكرة اليد – الملعب التونسي فيما تشتملالمجموعة "ب" على 6 جولات وهي تضم كل من شبيبة الشيحية (2 نقاط حوافز) – نسر طبلبة (2 نقاط حوافز) – اتحاد صيادة (نقطة حوافز) – هلال مساكن (نقطة حوافز) – سهم منزل حر – اتحاد منزل تميم – النجم الرادسي.