نصاف بن علية: الوضع الوبائي خطير جدا ونسبة حالات الاصابة المكتشفة بفيروس كورونا بلغت أكثر من 30 بالمائة

وات -

قالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم السبت إن "الوضع الوبائي الحالي يتسم بخطورة كبيرة بسبب ارتفاع نسبة حالات الاصابة المكتشفة بفيروس كورونا إلى أكثر من 30 بالمائة وارتفاع عدد الوفيات التي عادت إلى تسجيل نسق تصاعدي مع ظهور السلالات المتحورة في تونس".وكشفت بن علية، خلال تصريح اعلامي عقب انعقاد ندوة الولاة بإشراف رئيس الحكومة، وجلسة استثنائية مع أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن ارتفاع الضغط على المؤسسات الصحية جراء تزايد حالات الإيواء بالمستشفيات للمصابين بفيروس كورونا، مبينة أن نسبة الايواء للحالات المصابة بلغت في بعض الجهات 100 بالمائة.وشددت المتحدثة على ضرورة احترام إجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الواقية وغسل اليدين واحترام البروتكولات الصحية من أجل الحد من انتشار فيروس كوفيد 19.يشار إلى أن رئيس الحكومة هشام مشيشي كان قد أعلن عن خفض ساعات حظر الجولان لتصبح بداية من اليوم السبت من 10 ليلا إلى غاية الخامسة صباحا، عوضا عن السابعة مساء، وذلك للاخذ بعين الاعتبار مصالح عديد الفئات المتضررة من إجراءات الغلق على غرار أصحاب المقاهي والمطاعم.وشدد مشيشي في المقابل على ضرورة احترام إجراءات التباعد الجسدي وعدم التجمع في الأماكن المغلقة وارتداء الكمامات، محذرا من أنه سيتم تطبيق القانون بشدة على المخالفين لإجراءات الوقاية الصحية.