الكاف: اكتشاف موقع أثري روماني بمنطقة واد السواني

وات -

تم اكتشاف موقع أثري روماني هام بمنطقة وادي السواني بمعتمدية الكاف الشرقية يوم أمس الجمعة.و قال الباحث الدكتور عبد الكريم الوبيري، الممثل الجهوي للمعهد الوطني للتراث بالكاف في تصريح لـ "وات"، إن هذا الموقع الجديد يحتوي على جملة من المعالم التاريخية ذات قيمة تاريخية نادرة وتؤكد تواجد السكان بهذه المنطقة منذ الحقبة الرومانية على حد تعبيرهويضم هذا الموقع الأثري، وفق المصدر نفسه، جملة من المعالم التاريخية والأثرية والنقوش الهندسية وآثار مبعثرة لمعصرة زيتون وخاصة عددا كبيرا من الخزّانات المائية، بالإضافة إلى الكشف عن العين الرئيسية التي تزود الموقع بالماء الصالح للشرب وأجزاء لقنوات نقل المياه.كما تم العثور على الطريق الرومانية التي تمر بجانب الموقع والتي لاتزال تحافظ حسب قوله على آثار الحجارة المدكوكة خاصة على المقطع بجانب الوادي المحاذي للموقع.وأفاد الوبيري أنه سيتم التعمق في دراسة هذا الموقع من مختلف الجوانب لتحديد مكوناته والوقوف على كل أجزائه والتعريف بها على غرار بقية المواقع الأخرى المتواجدة بالجهة ومنها بالخصوص الحمام الروماني بمنطقة ملاق بالكاف الغربية الذي تجري حاليا إعادة تهيئته.