الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 10 أفريل 2021

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قابس: تسجيل حالتي وفاة و73 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

نابل: تسجيل 3 وفيات جديدة جراء فيروس "كورونا" وارتفاع عدد الحالات النشيطة إلى 818 حالة

قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، يحيي حمدي، أنه قد تم خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 327 حالة.وبين حمدي، في تصريح ل"وات"، أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 205 تحاليل أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا"، وأن 73 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية.وأشار، إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 34 اصابة بقابس الجنوبية، و21 اصابة بقابس المدينة، و09 اصابات بمارث، و03 اصابات بقابس الغربية، واصابتين (02) بكل من غنوش ووذرف والحامة.وأوضح حمدي، أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم 9817 شخصا، من بين 10667 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس.وأضاف، أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 848 حالة، من بينها 267 حالة بقابس الجنوبية، و239 حالة بمارث، و108 حالات بقابس المدينة، و 72 حالة بالحامة.سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل، أمس الجمعة، 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 526 حالة وفاة.وتعود حالة الوفاة الاولى، لرجل إيطالي مقيم بمدينة الحمامات يبلغ من العمر 62 سنة، وتتعلق حالة الوفاة الثانية برجل أصيل معتمدية بني خلاد يبلغ من العمر 87 سنة، في حين تعود حالة الوفاة الثالثة لرجل في العقد السابع من عمره أصيل معتمدية الحمامات.وأسفرت التحاليل المخبرية الاخيرة المجراة للتقصي حول الفيروس، والبالغ عددها 482 تحليلا، عن تسجيل 89 إصابة، ليبلغ مجموع الحالات النشيطة 818 حالة من مجموع 17130 إصابة مكتشفة منذ بداية الجائحة.كما ارتفع عدد حالات الإيواء بالمؤسسات العمومية والخاصة من المصابين بالفيروس إلى 59 حالة إيواء.