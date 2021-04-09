وزارة الصناعة والطاقة تمدد في صلوحية 8 رخص اسكتشاف وبحث عن المحروقات بعنوان القوة القاهرة

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مددت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، بعنوان القوة القاهرة، في صلوحية 8 رخص محروقات من بينها 6 رخص استكشاف ورخصتي بحث الى جانب اقرار زيادة تقارب 100 كلم مربع في مساحة رخصة البحث عن المحروقات "نفزاوة ".وكشفت الوزارة ، وفق قرارات التمديد الصادرة بالرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2021 ، عن تمديد رخصة استكشاف المحروقات "الواحة " ابتداء من 24 ديسمبر 2021 الى غاية 23 ديسمبر 2022 لفائدة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية وشركة "هانت أويل كمباني تونس" مقابل استثمار بقيمة 5ر2 مليون دولار.ومددت الوزارة رخصة الاستكشاف "تسكرايا " لفائدة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية و "بانيوسيانيك انرجي ليميتاد " من 24 ديسمبر 2021 الى حدود 23 ديسمبر 2022 مقابل استثمار 1 مليون دولار.وحصلت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية و" ابلاند روسورس ليميتاد " على تمديد من 24 ديسمبر 2021 وينتهي يوم 23 ديسمبر 2022 لرخصة الاستكشاف "صواف "مقابل استثمار مبلغ 500ر2 مليون دولار.وقامت وزارة الصناعة بتمديد رخصة الاستكشاف "ماتلين" من 24 ديسمبر 2021 الى حدود 23 ديسمبر 2022 ، لفائدة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية و"بانيوسيانيك انرجي ليميتاد" مقابل استثمار بقيمة 1 مليون دولار.وتشمل قائمة رخص استكشاف المحروقات التي تم التمديد فيها كل من "كاف عباد" و"حزوة" وهما رخصتان ممنوحتان للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية مع مؤسسات اخرى.وستستفيد كل من المؤسسة التونسية للانشطة البترولية و شركة "بريمويل" من تمديد لرخصة البحث عن المحروقات "الكاف" من 8 اوت 2021 وينتهي بحلول 7 اوت 2022 مقابل استثمار مبلغ 5 ملايين دولار.وحصلت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية و "اني تونس ب .ف" و "او. ام .ف تونيزيان بروداكشن ج أم ب ه" و" أتوق صحراء المحدودة "على تجديد لرخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء " ابتداء من 12 جويلية 2022 وينتهي بحلول 11 جويلية 2023 مقابل استثمار 24 مليون دولار.ووافقت وزارة الصناعة والطاقة على مطلب المؤسسة التونسية للانشطة البترولية وشركة " ي .ان . ج انرجي المحدودة" بزيادة 100 كلم مربع في مساحة رخصة "نفزواة" .