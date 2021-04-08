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المدرب التونسي رياض الهذيلي يضيف بطولة النخبة الى كاس السعودية في الكرة الطائرة

Publié le Jeudi 08 Avril 2021 - 21:03 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - توج المدرب التونسي رياض الهذيلي مع فريقه الاهلي السعودي ببطولة النخبة في السعودية في الكرة الطائرة . وجمعت بطولة النخبة التي جرت من 4 الى 7 افريل الجاري الفرق الاربعة الاولى في السعودية.
وكان فريق الاهلي توج بكأس السعودية للموسم الجاري تحت اشراف رياض الهذيلي . و هو الثنائي الثاني على التوالي للمدرب التونسي حيث سبق له ان فاز بثنائي الموسم الفارط ( البطولة والكاس) مع نفس الفريق
ويذكر ان المدرب رياض الهذيلي يساعده في تدريب فريق الاهلي مواطنه احمد عبيد




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