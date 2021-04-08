إقرار إضراب عام بجزيرة جربة يوم 28 أفريل الجاري على خلفية عدم ايفاء رئيس الحكومة بعقد جلسة حول مطلب "جربة ولاية"

وات - قرّرت فروع المنظمات الوطنية بجزيرة جربة من ولاية مدنين المنضوية تحت تنسيقية "مطلب جربة ولاية" تنفيذ اضراب عام بكامل الجزيرة يوم الاربعاء 28 افريل احتجاجا على عدم إيفاء رئيس الحكومة بتعهده يوم 7 مارس بعقد جلسة نهاية شهر مارس الماضي كبداية للحوار حول مطلب جربة ولاية، وذلك في بيان صدر عن التنسيقية، مساء أمس الأربعاء، عقب اجتماع طارئ عقد للغرض.

ووجّهت التنسيقية مراسلات لرئاسة الحكومة للتذكير باللقاء الذي وعد به رئيس الحكومة منظمات جربة وتنسيقية "مطلب جربة ولاية" الا انها لم تتلق أي رد أو تفاعل إيجابي ما دفعهم الى اقرار الاضراب العام كتحرك في اتجاه خطوات اخرى ضبطتها التنسيقية للدفاع عن مطلب "جربة ولاية" وتحقيق حلم ابناء جزيرة جربة على مر الاجيال، وفق رئيس تنسيقية الدفاع عن مطلب جربة ولاية محمد نبيل جميل.

ودعا البيان كل منظوري المنظمات ومتساكني الجزيرة بمعتمدياتها الثلاثة حومة السوق، وميدون، واجيم، إلى انجاح هذا الاضراب استجابة للتطلعات المشروعة لسكان الجزيرة بإحداث ولاية جربة.

يذكر أن زيارة رئيس الحكومة يوم 6 مارس اثارت غضب ابناء جزيرة جربة خلال رفضه الرد في تصريح اعلامي عن مطلب "جربة ولاية" ما خلق حالة من الاحتقان رافقتها مسيرة شعبية بحومة السوق قرّر على إثرها رئيس الحكومة ان يلتقي بممثلي تنسيقية جربة ولاية ووعد بعقد اجتماع برئاسة الحكومة نهاية شهر مارس لبحث الملف ما طمأن أهالي جربة، وأجلت التنسيقية أي تحرك احتجاجي واي شكل في الدفاع عن المطلب الى حين مخرجات هذا اللقاء الحكومي.



