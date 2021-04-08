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غلق معتمدية مارث واتخاذ اجراءات وقائية بسبب ارتفاع المؤشر الوبائي المرتبط بفيروس "كورونا"

Publié le Jeudi 08 Avril 2021 - 09:45 قراءة: 0 د, 25 ث
وات - قرر والي قابس منجي ثامر مساء امس الاربعاء، غلق معتمدية مارث وتعليق صلاة الجمعة بكافة جوامع المعتمدية ومنع استعمال الطاولات والكراسي بالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم بهذه المنطقة.

وجاءت هذه القرارات، وفق ما ورد في اعلان تم نشره لعموم المواطنين واطلعت عليه (وات) بناء على مداولات اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة "كورونا" المجتمعة يوم 05 افريل واستنادا الى قرارات الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة الفيروس بتاريخ 07 افريل وبالنظر الى ارتفاع المؤشر الوبائي بمعتمدية مارث الذي بلغ مستوى "الاختطار المرتفع" وبهدف كسر حلقات العدوى بالفيروس




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