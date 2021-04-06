مشيشي يعلن عن انطلاق الحكومة في الايام القادمة في إجراءات تفعيل الاتفاق المبرم مع البنك الدولي لمساعدة العائلات الفقيرة

وات -

أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الثلاثاء إن حكومته ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة في تفعيل الاتفاق المبرم مع البنك الدولي والمتعلق بمنح تونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار لمساعدة العالات الفقيرة على مجابهة تداعيات جائحة كوفيد 19.وقال مشيشي، في تصريح لـ(وات) عقب تدشين مقر مدرسة الفرصة الثانية بمنطقة باب الخضراء بالعاصمة، إن الحكومة انطلقت فعليا في الإجراءات العملية لتفعيل هذا الاتفاق.وكان مجلس إدارة البنك الدولي قد صادق يوم الأربعاء 31 مارس 2021، على منح تونس قرض بقيمة 300 مليون دولار (840 مليون دينار) لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية والاستجابة العاجلة لحاجيات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، التي تضرّرت من تداعيات فيروس كورونا المستجد.وسيقدّم هذا الدعم العاجل تحويلات مالية ظرفية لما بين 900 ألف ومليون عائلة تونسية فقيرة منتفعة بالمنح القارة وببطاقات العلاج البيضاء أو الصفراء والتي تأثرت بشكل كبير بتداعيات فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفاد به الممثل الدائم للبنك الدولي في تونس توني فارهايجن في حوار سابق مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء.خميس