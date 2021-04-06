تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الانتقال الطاقي يستوجب انخراط ومساهمة كافة المتدخلين (محمد بوسعيد)

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أكّد وزير الصناعة والطّاقة والمناجم بالنيابة، محمد بوسعيد، الثلاثاء، أنّ تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الانتقال الطاقي وما يطرحه من رهانات وتحديات لايتوقف على وضع القوانين والاوامر أو ماتبذله هياكل الدولة من جهود وإنما يستوجب انخراط ومساهمة كافّة المتدخلين في دفع عديد البرامج وتنفيذها.وأشار بوسعيد خلال ندوة خصّصت لبرنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية، نظمتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إلى أهميّة التسريع في إنتهاج مقاربة جديدة لمزيد دعم السياسة المتعلّقة بالنجاعة الطاقيّة والنهوض بالطاقات المتجددة خلال السنوات المقبلة في ظل تفاقم عجز الميزان الطّاقي وتداعياته السلبية على النمو الاقتصادي والمالية العموميّة.وأوضح أنّ المقاربة الجديدة تجسدت في تبني إستراتيجية وطنية للانتقال الطاقي تهدف الى وضع أسس للانتقال التدريجي والمتوازن من الأنموذج الطاقي الحالي الى أنموذج طاقي جديد يرتكز على تنويع المزيج الطاقي والاستغلال الأمثل للإمكانات المتوفّرة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.وأشار إلى الدور المحوري للقطاع العمومي في تنفيذ الاستراتيجة الطاقية الوطنية وبلوغ الأهداف المرسومة وذلك بالنظر الى حجم البناءات والمنشآت والتجهيزات، التّي يستغلها وحجم استهلاكه للطاقة وكذلك بالنظر إلى دوره الريادي.وأضاف وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة أنّه كان من الضروري تطوير المنظومات المؤسساتية والقانونية والمالية وتحديثها لتواجه التحديات، التّي تفرضها المرحلة المقبلة في مجال تحقيق الانتقال الطاقي.وأبرز أنّ تونس "اعتمدت منذ أكثر من 3 عقود على سياسة طاقية ترتكز على ترشيد الاستهلاك والنهوض بالطاقات المتجددة في مختلف الأوساط وكافّة القطاعات وساهمت هذه السياسة الى حد كبير في فصل نسق نمو استهلاك الطاقة عن النمو الاقتصادي".وتجدر الإشارة إلى الندوة، المخصّصة لبرنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العموميّة، تشهد مشاركة 150 شخصا بين حضور مباشر وعن بعد سجّلت، أيضا، تنظيم العديد من الورشات تعلّقت بالخصوص بأهميّة القطاع العمومي على مستوى استهلاك الطاقة ودوره الاستراتيجي والمحوري في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي.