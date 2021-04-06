زغوان: منع التظاهرات الرياضية والثقافية والشبابية والرحلات السياحية والحفلات الخاصة لمدة 14 يوما لتطويق وباء "كورونا"

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قرّرت اللّجنة الجهوية لمجابهة فيروس "كورونا" بولاية زغوان، في اجتماعها الدوري المنعقد، اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية، منع التظاهرات الثقافية والرياضية والشبابية والرحلات السياحية ومواكب الأفراح، الى جانب رفع الكراسي بالمقاهي والمطاعم بكافة مناطق الولاية لمدة 14 يوما بداية من اليوم.وفي هذا السياق، ذكر والي الجهة، صالح المطيراوي، في تصريح إعلامي، أن هذا القرار تم اتخاذه لتطويق انتشار عدوى الفيروس، وذلك على إثر اكتشاف بؤرة خامسة بمنطقة بئر مشارقة، بعد البؤر الأربعة التي تم اكتشافها نهاية الأسبوع الماضي بكل من الناظور وصواف.وأشار والي الجهة، إلى أنه سيتم القيام بدوريات مشتركة لفرض البروتوكول الصحي، خاصة خلال شهر رمضان المعظم، مشيرا الى أن اللجنة الجهوية ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع الوبائي.