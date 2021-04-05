مسرح الاوبرا لمدينة الثقافة : تأجيل كل العروض المبرمجة  خلال الفترة القادمة

أعلنت إدارة مسرح الاوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي في بلاغ لها اليوم الاثنين عن تأجيل كل التظاهرات الثقافية والعروض الفنية المبرمجة والمزمع تقديمها خلال هذا الأسبوع.وجاء في ذات البلاغ ان هذا التأجيل املاه تطور الوضع الوبائي والانتشار السريع لفيروس كوفيد-19.وأشار البلاغ أيضا الى ان تذاكر العروض المبرمجة، سواء تلك التي تم اقتناؤها من شبابيك مدينة الثقافة أو من موقع Eazytick، تبقى صالحة للحضور ومواكبة العروض في التواريخ والمواعيد القادمة والتي سيم الاعلان عنها لاحقا، كما يمكن استرجاع ثمن التذاكر من خلال طلب استرجاع يقع إرساله على البريد الالكتروني s.bouazizi@opera-tunis.tn