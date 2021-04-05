الدورة الترشيحية لقارتي افريقيا واقيانوسيا - 10 مصارعين تونسيين في العاب طوكيو 2021

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ضمن المصارعان التونسيان هيثم الدخلاوي (65 كلغ) ومحمد السعداوي (97 كلغ) ترشحهما لأولمبياد طوكيو 2021 في المصارعة الحرة، مساء الاحد في ختام منافسات اليوم الثالث والأخير من الدورة الترشيحية المؤهلة للألعاب الأولمبية لقارتي افريقيا واقيانوسيا التي أقيمت بالحمامات من 2 الى 4 أفريل أفريل الجاري.وارتفع عدد المصارعين التونسيين المتاهلين الى العاب طوكيو، في ختام دورة الحمامات، الى 10 مصارعين، وذلك بعد تأهل كل من مروى العامري (62 كلغ) وسوار بوستة (57 كلغ) وسارة حمدي (50 كلغ) وزينب الصغير (76 كلغ) في المصارعة النسائية، وأمجد معافي (وزن 77 كلغ) وهيكل عاشوري (وزن 97 كلغ) وسليمان نصر (وزن 67 كلغ) وامين قنيشي (وزن 130 كلغ) في المصارعة الرومانية.ويعد ترشح 10 مصارعين الى الالعاب الاولمبية انجازا كبيرا للمصارعة التونسية التي كانت تحصلت في العاب ريو 2016 على ميداليتها الاولى بفضل البطلة مروى العامري بحصولها على برونزية وزن 58 كلغ.ويذكر ان المصارعة التونسية كانت ممثلة في العاب لندن 2012 ب8 رياضيين وفي العاب ريو 2016 ب4 رياضيين لتكون التمثيلية في العاب طوكيو الاعلى في تاريخ المشاركات التونسية في الاولمبياد.