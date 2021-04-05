بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد: برنامج مقابلات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى

فيما يلي برنامج الجولة الخامسة ايابا والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد، التي ستقام بعد غد الأربعاء، دون حضور جمهور، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال :في قاعة سليمان (س 15 )أولمبيك سليمان - البعث الرياضي ببني خيارفي قاعة المكنين (س15)سبورتينغ المكنين - النجم الرياضي الساحليالمجموعة الثانية:في قاعة بوهيمة رادس (س15)النجم الرياضي الرادسي - الشبيبة الرياضية بالشيحيةفي قاعة قصور الساف (15)نادي كرة اليد بقصور الساف - الترجي الرياضي التونسيفي قاعة جندوبة (س15)جندوبة الرياضية لكرة اليد - نادي كرة اليد بجمالفي قاعة القرجاني (س15)النادي الافريقي - الجمعية الرياضية بالحماماتفي قاعة منزل تميم (س 15)الاتحاد الرياضي التميمي - الاتحاد الرياضي بصيادةفي قاعىة الميدة (س15)السهم الرياضي بمنزل حر - النسر الرياضي بطبلبةفي قاعة رشاد خواجة (س15)مكارم المهدية - النادي الرياضي بساقية الزيت