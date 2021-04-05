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بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد: برنامج مقابلات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى

Publié le Lundi 05 Avril 2021 - 14:41 قراءة: 0 د, 47 ث
فيما يلي برنامج الجولة الخامسة ايابا والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد، التي ستقام بعد غد الأربعاء، دون حضور جمهور، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال :

الأربعاء 7 أفريل 2021


المجموعة الأولى:

في قاعة سليمان (س 15 )
أولمبيك سليمان - البعث الرياضي ببني خيار

في قاعة المكنين (س15)
سبورتينغ المكنين - النجم الرياضي الساحلي

المجموعة الثانية:

في قاعة بوهيمة رادس (س15)
النجم الرياضي الرادسي - الشبيبة الرياضية بالشيحية

في قاعة قصور الساف (15)
نادي كرة اليد بقصور الساف - الترجي الرياضي التونسي

المجموعة الثالثة:

في قاعة جندوبة (س15)
جندوبة الرياضية لكرة اليد - نادي كرة اليد بجمال

في قاعة القرجاني (س15)
النادي الافريقي - الجمعية الرياضية بالحمامات

المجموعة الرابعة:

في قاعة منزل تميم (س 15)
الاتحاد الرياضي التميمي - الاتحاد الرياضي بصيادة

في قاعىة الميدة (س15)
السهم الرياضي بمنزل حر - النسر الرياضي بطبلبة

في قاعة رشاد خواجة (س15)
مكارم المهدية - النادي الرياضي بساقية الزيت

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