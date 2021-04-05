بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد: برنامج مقابلات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى

فيما يلي برنامج الجولة الخامسة ايابا والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد، التي ستقام بعد غد الأربعاء، دون حضور جمهور، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال :
الأربعاء 7 أفريل 2021
المجموعة الأولى:
في قاعة سليمان (س 15 )
أولمبيك سليمان - البعث الرياضي ببني خيار
في قاعة المكنين (س15)
سبورتينغ المكنين - النجم الرياضي الساحلي
المجموعة الثانية:
في قاعة بوهيمة رادس (س15)
النجم الرياضي الرادسي - الشبيبة الرياضية بالشيحية
في قاعة قصور الساف (15)
نادي كرة اليد بقصور الساف - الترجي الرياضي التونسي
المجموعة الثالثة:
في قاعة جندوبة (س15)
جندوبة الرياضية لكرة اليد - نادي كرة اليد بجمال
في قاعة القرجاني (س15)
النادي الافريقي - الجمعية الرياضية بالحمامات
المجموعة الرابعة:
في قاعة منزل تميم (س 15)
الاتحاد الرياضي التميمي - الاتحاد الرياضي بصيادة
في قاعىة الميدة (س15)
السهم الرياضي بمنزل حر - النسر الرياضي بطبلبة
في قاعة رشاد خواجة (س15)
مكارم المهدية - النادي الرياضي بساقية الزيت
الأربعاء 7 أفريل 2021
المجموعة الأولى:
في قاعة سليمان (س 15 )
أولمبيك سليمان - البعث الرياضي ببني خيار
في قاعة المكنين (س15)
سبورتينغ المكنين - النجم الرياضي الساحلي
المجموعة الثانية:
في قاعة بوهيمة رادس (س15)
النجم الرياضي الرادسي - الشبيبة الرياضية بالشيحية
في قاعة قصور الساف (15)
نادي كرة اليد بقصور الساف - الترجي الرياضي التونسي
المجموعة الثالثة:
في قاعة جندوبة (س15)
جندوبة الرياضية لكرة اليد - نادي كرة اليد بجمال
في قاعة القرجاني (س15)
النادي الافريقي - الجمعية الرياضية بالحمامات
المجموعة الرابعة:
في قاعة منزل تميم (س 15)
الاتحاد الرياضي التميمي - الاتحاد الرياضي بصيادة
في قاعىة الميدة (س15)
السهم الرياضي بمنزل حر - النسر الرياضي بطبلبة
في قاعة رشاد خواجة (س15)
مكارم المهدية - النادي الرياضي بساقية الزيت
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