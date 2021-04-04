كاس الاتحاد الافريقي - جيراف السنغالي يستفيد من تعادل النجم مع النادي الصفاقسي ليقترب منهما

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الكلاسيكو التونسي في سياق قاري بين النجم الساحلي مع النادي الصفاقسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس في الجولة الثالثة من تصفيات دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( المجموعة الثالثة) .واكتفى كل فريق بنقطة واحة بعد تعادلهما صفر لصفر.وكان النادي الصفاقسي الذي نزل ضيفا على مواطنه النجم الساحلي سباقا الى محاولة التهديف عندما نفذ محمد علي منصر مخالفة ابعد حارس الخبرة ايمن المثلوثي اثرها الكرة بصعوبة الى ركنية د2.وطغت الحسابات التكتيكية على المباراة وبدا كل فريق متحكما في مجرى اللعب في تنافس شديد ومتكافئ القوى . ورغم المحاولات من الجهتين فان حارسي النجم و النادي الصفاقسي كانا في مامن.وارتفع نسق اللعب في الشوط الثاني وكان فريق النجم مبادرا عندما قاد وجدي كشريدة محاولة فردية اخترق فيها دفاع النادي الصفاقسي د47 ومرر كرة الى رضوان بن وناس الذي روضها بيسراها ثم سددها بيمناه لكن المدافع احمد عمار صدهاوعرف الشوط الثاني مزيدا من الجدل الكروي التكتيكي والمحاولات الهجومية لكن التجسيم غاب عن الفريقين في حوار تونسي تونسي ليكتفي الفريقان بتعادل سلبي ابقى الترتيب على حاله في صدارة المجموعة الثالثة رغم ان نادي جيراف السينغالي الفائز على ساليتسا البوركيني 2-صفر استفاد من التعادل بين الفريقين التونسيين في ملعب رادس ليقترب الى المركز الثاني ب4 نقاط.ويملك النجم الساحلي المستضيف 4 نقاط في المركز الثاني بينما يحتل النادي الصفاقسي الضيف المركز الاول ب5 نقطوفي نفس المجموعة فاز نادي جيراف السنغالي اليوم على ملعبه على ساليتاس البوركيني بنتيجة 2-صفرواحتل نادي جيراف السينغالي المركز الثاني ب4 نقاط بينما ياتي نادي ساليتاس البوركيني في المركز الرابع الاخير ب3 نقاط.