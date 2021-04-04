كاس الاتحاد الافريقي - تعادل النجم الساحلي و النادي لصفاقسي صفر لصفر

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تعادل النجم الساحلي مع النادي الصفاقسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس في الجولة الثالثة من تصفيات دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( المجموعة الثالثة) بنتيجة صفر لصفر.ويملك النجم الساحلي المستضيف 4 نقاط في المركز الثاني بينما يحتل النادي الصفاقسي الضيف المركز الاول ب5 نقطوفي نفس المجموعة فاز نادي جيراف السنغالي اليوم على ملعبه على ساليتاس البوركيني بنتيجة 2-صفرواحتل نادي جيراف السينغالي المركز الثاني ب4 نقاط بينما ياتي نادي ساليتاس البوركيني في المركز الرابع الاخير ب3 نقاط