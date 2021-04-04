كاس الاتحاد الافريقي - تعادل النجم الساحلي و النادي لصفاقسي صفر لصفر

وات - تعادل النجم الساحلي مع النادي الصفاقسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس في الجولة الثالثة من تصفيات دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( المجموعة الثالثة) بنتيجة صفر لصفر.
ويملك النجم الساحلي المستضيف 4 نقاط في المركز الثاني بينما يحتل النادي الصفاقسي الضيف المركز الاول ب5 نقط
وفي نفس المجموعة فاز نادي جيراف السنغالي اليوم على ملعبه على ساليتاس البوركيني بنتيجة 2-صفر
واحتل نادي جيراف السينغالي المركز الثاني ب4 نقاط بينما ياتي نادي ساليتاس البوركيني في المركز الرابع الاخير ب3 نقاط
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ويملك النجم الساحلي المستضيف 4 نقاط في المركز الثاني بينما يحتل النادي الصفاقسي الضيف المركز الاول ب5 نقط
وفي نفس المجموعة فاز نادي جيراف السنغالي اليوم على ملعبه على ساليتاس البوركيني بنتيجة 2-صفر
واحتل نادي جيراف السينغالي المركز الثاني ب4 نقاط بينما ياتي نادي ساليتاس البوركيني في المركز الرابع الاخير ب3 نقاط
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 223622