1188 مليون دينار القيمة الجملية للمقابيض الديوانية المستخلصة المتأتية من مختلف المعاليم والاداءات والخطايا والعقوبات خلال شهري جانفي فيفري

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بلغت القيمة الجملية للمقابيض الديوانية المستخلصة المتأتية من مختلف المعاليم والاداءات والخطايا والعقوبات 1188 مليون دينار خلال شهري جانفي فيفري 2021 .وأشارت الإدارة العامة للديوانة في العدد العاشر من مجلة أخبار الديوانة الصادرة موفى شهر مارس المنقضي الي أنه تم حجز 14 ألف و726 حبة مخدرة من نوع "اكستازي" بحلق الوادي الشمالي وهي أهم عملية حجز مخدرات من حيث الكمية خلال شهري جانفي وفيفري 2021 .و في ما يتعلق بمكافحة الغش التجاري خلال ذات الفترة فإن قيمة المحضر المرفوع من قبل مكتب الاستعلامات في مجال توريد قطع الغيار الخاصة بالشاحنات الخفيفة بلغ 4.5 مليون دينار، وفق ذات المصدر.ويمثل تطوير استخلاص الآداءات لتعبئة موارد مالية وتنويع المداخيل الديوانية التي من شأنها إثراء خزينة الدولة من أهم برامج المخطط التعصيري للديوانة للسنوات 2020_2024 فضلا عن تطوير الأداء وترشيد التصرف العملياتي وتحسين البنية التحية الإعلامية ومقرات عمل المؤسسة الديوانية والنهوض بمنظومة التصرف في المخاطر.كما يتضمن المخطط التعصيري للديوانة للسنوات 2020_2024 عديد البرامج منها تطوير العمل الديواني وتدعيم الشراكات مع الشركاء العالميين وتحسين الرقابة الديوانية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع والأمن الصحي والبيئي و تطوير منظومة الاستعلامات فضلا عن تسريح البضائع وتشريك المتعاملين الاقتصاديين في أخذ القرارات.