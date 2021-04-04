تونس تعرب عن تضامنها مع المملكة الاردنية الهاشمية

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أعربت تونس في بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الأحد عن تضامنها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.وأكدت دعمها الكامل ومساندتها المطلقة لما تتخذه قيادت المملكة من قرارات وإجراءات بما من شأنه أن يحفظ أمن هذا البلد ، وأن يديم على الشعب الأردني الشقيق نعمة الاستقرار والنماء.تجدر الاشارة الى أن الجيش الأردني قال مساء امس السبت إنه طُلب من الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني وولي العهد السابق الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف "أمن الأردن واستقراره".وذكر الجيش في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جرى في إطار تحقيقات أمنية شاملة أسفرت عن احتجاز وزير سابق، وعضو بالعائلة الملكية، وآخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم.وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن السلطات اعتقلت عدة شخصيات منها باسم عوض الله، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وهو أحد المقربين من العاهل الأردني لفترة طويلة وأصبح فيما بعد وزيرا للمالية، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة. .