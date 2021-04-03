بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - نتائج مقابلات الجولة الرابعة ايابا

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة ايابا لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الاولى
الملعب التونسي - سبورتينغ المكنين 27-30
النجم الساحلي - بعث بني خيار 31-28
الترتيب
1 - النجم الساحلي 13 7
2- بعث بني خيار 8 7
3- اولمبيك سليمان 7 7
4- سبورتينغ المكنين 5 7
5- الملعب التونسي 3 8
المجموعة الثانية
هلال مساكن - نادي قصور الساف 23-23
الترجي الرياضي - شبيبة الشيحية 31-22
الترتيب
1- الترجي الرياضي 13 7
2- نادي قصور الساف 11 7
3- هلال مساكن 7 8
4- شبيبة الشيحية 5 7
5- النجم الرادسي 0 7
المجموعة الثالثة
النادي البنزرتي - النادي الافريقي 17 - 29
جمعية الحمامات - نادي كرة اليد بجمال 25-21
الترتيب
1- النادي الافريقي 14 7
2- جمعية الحمامات 10 7
3- نادي كرة اليد بجمال 7 7
4- النادي البنزرتي 3 8
5- جندوبة الرياضية 2 7
المجموعة الرابعة
اتحاد صيادة - مكارم المهدية 29-34
نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة 30-21
سهم منزل حر - الاتحاد التميمي 26-26
الترتيب
1- مكارم المهدية 16 9
2- نادي ساقية الزيت 15 9
3- نسر طبلبة 13 9
4- اتحاد صيادة 5 9
5- الاتحاد التميمي 2 9
6- سهم منزل حر 1 9
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
المجموعة الاولى
الملعب التونسي - سبورتينغ المكنين 27-30
النجم الساحلي - بعث بني خيار 31-28
الترتيب
1 - النجم الساحلي 13 7
2- بعث بني خيار 8 7
3- اولمبيك سليمان 7 7
4- سبورتينغ المكنين 5 7
5- الملعب التونسي 3 8
المجموعة الثانية
هلال مساكن - نادي قصور الساف 23-23
الترجي الرياضي - شبيبة الشيحية 31-22
الترتيب
1- الترجي الرياضي 13 7
2- نادي قصور الساف 11 7
3- هلال مساكن 7 8
4- شبيبة الشيحية 5 7
5- النجم الرادسي 0 7
المجموعة الثالثة
النادي البنزرتي - النادي الافريقي 17 - 29
جمعية الحمامات - نادي كرة اليد بجمال 25-21
الترتيب
1- النادي الافريقي 14 7
2- جمعية الحمامات 10 7
3- نادي كرة اليد بجمال 7 7
4- النادي البنزرتي 3 8
5- جندوبة الرياضية 2 7
المجموعة الرابعة
اتحاد صيادة - مكارم المهدية 29-34
نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة 30-21
سهم منزل حر - الاتحاد التميمي 26-26
الترتيب
1- مكارم المهدية 16 9
2- نادي ساقية الزيت 15 9
3- نسر طبلبة 13 9
4- اتحاد صيادة 5 9
5- الاتحاد التميمي 2 9
6- سهم منزل حر 1 9
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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