النجم الساحلي يستضيف النادي الصفاقسي في كلاسيكو افريقي من اجل صدارة المجموعة الثالثة

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يستضيف النجم الساحلي يوم الاحد بداية من الساعة الخامسة مساء على ملعب رادس النادي الصفاقسي في كلاسيكو رهانه صدارة المجموعة الثالثة لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.وبعد مرور جولتين من السباق، يتصدر النادي الصفاقسي المجموعة برصيد 4 نقاط امام النجم الساحلي وساليتاس البوركيني ب3 نقاط لكل منهما بينما يتذيل جاراف السنغالي الترتيب بنقطة واحدة.ويدخل الفريقان المباراة برغبة مشتركة في تحقيق العلامة الكاملة والعودة الى سكة الانتصارات بعد تعثرهما في الجولة الفارطة بعدما فرط النادي الصفاقسي في انتصار كان في متناوله الى غاية الوقت بدل الضائع امام جاراف ليكتفي في نهاية المطاف بالتعادل 1-1 بينما انقاد النجم الساحلي الى خسارة مفاجئة في واغادوغو امام المغمور ساليتاس بهدف دون رد.وسيكون النجم الساحلي منقوصا من خدمات العديد من اللاعبين لاسباب مختلفة في ظل اصابة محمد امين بن عمر وعدم تاهيل ياسين العمري والثلاثي الجزائري الطيب مزياني وحسين بن عيادة وزين الدين بوتمان فيما سيفتقد النادي الصفاقسي بدوره مجهودات النيجيري كينغسلاي سوكاري والايفواري كريس كواكو للاصابة ومحمد علي الطرابلسي ونور الزمان الزموري بسبب فيروس كورونا.وسبق للفريقين ان تقابلا في العديد من المناسبات في كاس الكونفدرالية الافريقية سواء في نسختها القديمة او الحديثة وقد كانت البداية سنة 1999 في الدور ربع النهائي عندما فاز النجم الساحلي ذهابا في صفاقس 2-1 قبل ان ان يحسم التعادل لقاء الاياب في سوسة 3-3 ليتاهل فريق جوهرة الساحل الى نصف النهائي في طريقه نحو احراز اللقب القاري. وفرض النادي الصفاقسي اثر ذلك سيطرة واضحة على النجم الساحلي في المواجهات التي جمعتهما ضمن مرحلة المجموعات من المسابقة ذاتها بعدما تغلب عليه في نسخة 2013 ذهابا 1-صفر في صفاقس وتعادل معه ايابا 1-1 في سوسة في مشواره للظفر لاحقا بالكاس الافريقية قبل ان يجدد تفوقه في نسخة 2019 بفوزه ذهابا وايابا 2-1 و1-صفر.ويشتمل تاريخ مواجهات الفريقين على الصعيد القاري على موقعة اخرى في اطار مسابقة السوبر الافريقي سنة 2008 التي عادت خلالها الكلمة الاخيرة للنجم الساحلي بنتيجة 2-1 على ملعب رادس.ولئن يبدو النجم الساحلي اكثر توازنا في الفترة الاخيرة تحت قيادة المدرب لسعد الدريدي الذي توفق الى حد الان في التعامل مع الزاد البشري المتوفر ومنح الفرصة لعدة عناصر شابة بما جعل النتائج في سباق البطولة المحلية تعرف تحسنا ملموسا من خلال الارتقاء الى المركز الثاني المؤهل خلال الموسم المقبل لرابطة ابطال افريقيا فان النادي الصفاقسي يتطلع من خلال هذه المباراة الى مصالحة انصاره وتحقيق انتصاره الاول تحت اشراف مدربه الاسباني خوسيه مورسيا بعدما اكتفى في مقابلاته الخمس الاولى باربعة تعادلات وخسارة وهي حصيلة متواضعة ساهمت في تراجع الفريق الى المرتبة الخامسة في البطولة.يذكر ان المباراة سيتولى ادارتها طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحكم نبيل بوخلفة.