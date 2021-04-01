رئيس لجنة التلاقيح ضد فيروس كورونا: تلقيح الأشخاص ما بين 60 و75 سنة سينطلق في الأسابيع القليلة القادمة

وات -

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ورئيس لجنة التلاقيح، مدير معهد باستور الهاشمي الوزير، اليوم الخميس، أنه سينطلق تطعيم الأشخاص ما بين 60 و75 سنة ضد كوفيد 19، في الأسابيع القليلة القادمة، في إطار تواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ هذا الفيروس.وأشار الهاشمي في تصريح لـ"وات"، ردا على الانتقادات التي وجهها النائب ياسين العياري وعدد من رواد منصة "الفايسبوك" بخصوص تلقيح عدد من طلبة الطب والصيادلة وأطباء الأسنان بتعلة أنهم صغار في السن، أن الطلبة المقيمين والمتدربين بالوحدات الاستشفائية كانوا في الصفوف الأمامية الأولى لمكافحة فيروس "كورونا" ولهم الأولوية في تلقي التلقيح.وبين في هذا السياق، أن صغرهم في السن لا يعكس عدم أوليتهم في التلقيح، موضّحا أن عملية تطعيم المواطنين تتم وفقا للاستراتجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 رغم تسجيل بعض الخروقات على مستوى بعض الأمور العملية والإدارية، والتي فتحت فيها وزارة الصحة ممثلة في الإدارة الجهوية للصحة المسؤولة عن مراكز التلاقيح بكافة ولايات الجمهورية، تحقيقا.وكانت مستشارة وزير الصحة ايناس العيادي أكّدت في تصريح لـ(وات) اليوم الخميس، ثبوت حصول شخصين اثنين من غير مهنيي الصحة المباشرين على جرعة لقاح كورونا، مؤكدة ان الحالتين استخدمتا صفتهما المهنية السابقة، المنصوص عليها في بطاقة التعريف الوطنية، واستفادتا من التلقيح دون وجه حق، باعتبارهما قد مارسا المهنة سابقا قبل تغير نشاطهما.ويذكر أن عملية التلقيح ضد كورونا شملت يوم أمس الإربعاء، 3618 شخصا من بينهم مهني الصحة وكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 75 سنة، ليرتفع بذلك مجموع الملقحين إلى 60131 شخصا منذ 13 مارس 2021 إلى حدود الأمس.