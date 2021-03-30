صفاقس: جلسة عمل بمقر الولاية حول الاستعدادات لشهر رمضان

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افاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بصفاقس فتحي الحاج ابراهيم، خلال جلسة عمل انتظمت، اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية حول الاستعدادات لشهر رمضان، ان التوجه العام هذه السنة ينحو نحو التقليص في شعائر آداء صلاة التراويح بالمساجد احتراما لتوقيت حظر الجولان الذي اقرته اللجنة العلمية بالتنسيق مع وزارة الصحة لمجابهة جائحة "كورونا"وذكر ذات المصدر، ان الاستعدادات لشهر رمضان قد انطلقت منذ شهر من خلال التعهد بالجوامع والمساجد بالدهن والتبييض والتنوير والقيام بحملات نظافة بمحيطها وبداخلها، فضلا عن اعداد برمجة ثرية من دروس ومحاضرات ومسامرات وأختام ومسابقات قرآنية وذلك بالتنسيق مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم والاخلاق الفاضلة بصفاقس والوعاظ المحليين مع الحرص على احترام البروتوكول الصحي.من جهته، اكد المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي على توفر المواد الاستهلاكية المدعمة منها وغير المدعمة من خضر وغلال، واشار الى عدم توفر الغلال الصيفية داخل السوق وتزامنا مع انقضاء فصل القوارص واضاف انه سيتم اللجوء الى مخزون الغلال المتوفرة والانتاج البدري لبعض الغلال الصيفية، وذكر انه يجري التنسيق حثيثا مع المنظمات الجهوية على غرار منظمة الدفاع عن المستهلك والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة من اجل التخفيض في اسعار بعض المنتوجات الاستهلاكيةواشار الى ان الادارة الجهوية للتجارة عملت بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية الصحية والامنية على تخصيص 10 فرق مراقبة كامل اليوم وفريق مراقبة في الليل طيلة شهر رمضان لمراقبة اسعار المنتوجات الاستهلاكية وجودتها، لافتا الى ان التطبيقة الاعلامية الجديدة التي اعدتها وزارة التجارة بالتنسيق مع المعهد الوطني للاستهلاك والتي ستكون متاحة للجميع بداية من اليوم الاول من شهر رمضان ستمكن المستهلك من الاطلاع على اسعار بيع المنتوجات الاستهلاكية بالتفصيل داخل الاسواق القريبة منه او حتى خارج الولاية ولعب دور المراقبوفي السياق ذاته، اكد الكاتب العام الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك سليم المصفار، على ان المنظمة باعتبارها شريك فاعل مع وزارة التجارة واتحاد الصناعة والتجارة، تسعى دائما بالتنسيق مع الادارات الجهوية الى ان تكون الاسعار في متناول القدرة الشرائية للمستهلك وان يكون هامش الربح معقولا بالنسبة للمزود سيما في شهر رمضان، داعيا الى عدم اللهفة على التزود بالمواد الاستهلاكية قبل وخلال شهر رمضانوفي الشان الثقافي، افاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس مهذب القرفي، انه استعدادا لشهر رمضان، اعدت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية برنامجا ثريا ومتنوعا تزامنا مع الاحتفالات الوطنية بشهر التراث التي تمتد من 18 افريل الى 18 ماي، مشيرا الى ان مهرجان المدينة الذي من المنتظر ان ينطلق خلال النصف الثاني من شهر رمضان، سوف يستاثر بالنصيب الاكبر من البرنامج الثقافي الذي اعدته المندوبية، حيث تم تخصيص 90 بالمائة من برمجته للانتاج الفني لمبدعي ومثقفي وفناني ولاية صفاقس وذلك بالتنسيق مع بلدية صفاقس وعدد من الجمعيات وسيتوزع على عديد الفضاءات منها المسرح البلدي والمركب الثقافي محمد الجموسي والابراج القديمة بجهة صفاقس