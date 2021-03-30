كرة السلة - الاتحاد المنستيري يشارك في البطولة الافريقية بكيغالي خلال شهر ماي المقبل

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يشارك فريق كرة السلة للاتحاد المنستيري بطل تونس لموسمي 2018-2019 و2019-2020 في البطولة الافريقية التي ستدور بالعاصمة الرواندية كيغالي بداية من 16 ماي المقبل حسب ما اوردته الصفحة الرسمية لفريق عاصمة الرباط على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.وستقام البطولة بمشاركة 12 فريقا موزعة في الدور الاول على ثلاث مجموعات بواقع اربعة فرق في كل واحدة. وسيخوض الاتحاد المنستيري الدور الاول ضمن المجموعة الاولى الى جانب هوبرس النيجيري والشرطة الملغاشي وباتريوت الرواندي في حين تضم المجموعة الثانية سلا المغربي والشرطة المالي وفاب الكاميروني وبيترو اتلتيكو الانغولي. اما المجموعة الثالثة فتتركب من الزمالك المصري والديوانة السنغالي وفيروفيارو الموزمبيقي والمجمع البترولي الجزائري.