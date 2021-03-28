ارتفاع كلفة حوادث المرور الاقتصادية والاجتماعية سنة 2019 بالبلاد التونسية إلى 737 مليون دينار (خبير في السلامة المرورية)

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ارتفعت سنة 2019 الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث المرور بالبلاد التونسية إلى 737 مليون دينار مقابل 664 مليون دينار سنة 2018 حسب الجامعة التونسية لشركات التأمين وفق ما ذكره في تصريح لــ(وات) الخبير الدولي والمكوّن في السلامة المرورية ورئيس المجلس العلمي لجمعية تونس للسلامة المرورية المنجي الشابي على هامش الندوة الوطنية التكوينية النموذجية في السلامة المرورية التي تنتظم بالمنستير يومي 27 و28 مارس الجاري.وبيّن الشابي أنّ هذه المبالغ صرفتها شركات التأمين في البلاد كتعويضات مباشرة وغير مباشرة لحوادث الطرقات وخصّصت لتعويض قطع غيار أو لتعويض السيارات أو للتعويض للمتضررين أو للتعويض عن الضرر المعنوي والأدبي من حوادث المرور وهو ما يمثّل نزيفا في الأرواح والأموال ممّا يحتّم وضع خطة استراتيجية وطنية للسلامة المرورية هي حاليا غير موجودة غير أنّها في طور الدراسات وسيمكن إنجازها كلّ الأطراف المعنية بمعرفة ما لها وما عليها علاوة على أنّها ستسمح بإتاحة نفس المقاييس المعتمدة في المستوى العالمي للتقييم ولاستقراء المعطيات وتبادلها، بحسب تقديره.وقال إنّ عشرية السنة المرورية 2011-2020 التي أقرتها كلّ من الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للصحة للتقليص بنسبة 50 بالمائة من نسبة من عدد قتلى حوادث المرور في العالم أي مليون و350 ألف قتيل انتهت ودخلنا في العشرية الثانية التي تتواصل إلى سنة 2030 ولم يقع إلى حدّ الآن في تونس إنجاز ما من شأنه السماح بالتقليص في نسب قتلي حوادث المرور وبالتالي المحافظة على الأرواح البشرية وخاصة التقليص في الإعاقات الدائمة التي تخلفها مثل هذه الحوادث والتي تكون أحيانا أخطر من الوفيات.وتعدّ البلاد التونسية مليونين ونصف مليون من العربات المتنقلة في الطريق حسب الاحصائيات الأخيرة للسجل الوطني للعربات غير أنّ العدد المحدّد للدراجات النارية غير معروف باعتبارها غير مرقّمة وليست لها بطاقة رمادية حسب الشابي.وأفاد من جهته رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال الونيفي أنّ البلاد التونسية سجلت سنة 2020 جملة 4774 حادث مرور خلّف 931 قتيلا و6762 جريحا وهو رقم مرتفع جدّا خاصة أنّه لم تكن هناك حركة مرورية كبيرة سنة 2020 مع تطبيق الحظر الصحي وحظر الجولان، مضيفا أنّ سنة 2019 شهدت 5972 حادث مرور خلّفت 1150 قتيلا و8574 جريحا مقابل 5884 حادث مرور خلف 1205 قتيل و8876 جريح سنة 2018، أي أنّ المعدل اليومي لحوادث المرور يبلغ 17 حادثا تتسبب فيما بين 3 إلى 4 قتلى و24 جريحا.تم