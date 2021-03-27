بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - نتائج المقابلات المتاخرة

وات - في ما يلي نتائج المقابلات المتاخرة لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الاولى
النجم الساحلي - سبورتينغ المكنين 26-21
الترتيب ن ل
النجم الساحلي 11 6
بعث بني خيار 6 5
اولمبيك سيمان 5 6
الملعب التونسي 3 6
سبورتينغ المكنين 3 5
المجموعة الثانية
الترجي الرياضي - نادي قصور الساف 27 -27
الترتيب
الترجي الرياضي 11 6
ن قصور الساف 8 5
شبيبة الشيحية 5 5
هلال مساكن 4 6
النجم الرادسي 0 6
المجموعة الرابعة
نادي ساقية الزيت - مكارم المهدية 25-28
نسر طبلبة - اتحاد منزل تميم 30-21
الترتيب
نسر طبلبة 13 7
مكارم المهدية 12 7
ن ساقية الزيت 11 7
اتحاد صيادة 4 7
اتحاد منزل تميم 1 7
سهم منزل حر -1 7
ترتيب المجموعة الثالثة
النادي الافريقي 10 5
جمعية الحمامات 8 6
ن كرة اليد بجمال 7 5
جندوبة الرياضية 2 6
النادي البنزرتي 1 6
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
المجموعة الاولى
النجم الساحلي - سبورتينغ المكنين 26-21
الترتيب ن ل
النجم الساحلي 11 6
بعث بني خيار 6 5
اولمبيك سيمان 5 6
الملعب التونسي 3 6
سبورتينغ المكنين 3 5
المجموعة الثانية
الترجي الرياضي - نادي قصور الساف 27 -27
الترتيب
الترجي الرياضي 11 6
ن قصور الساف 8 5
شبيبة الشيحية 5 5
هلال مساكن 4 6
النجم الرادسي 0 6
المجموعة الرابعة
نادي ساقية الزيت - مكارم المهدية 25-28
نسر طبلبة - اتحاد منزل تميم 30-21
الترتيب
نسر طبلبة 13 7
مكارم المهدية 12 7
ن ساقية الزيت 11 7
اتحاد صيادة 4 7
اتحاد منزل تميم 1 7
سهم منزل حر -1 7
ترتيب المجموعة الثالثة
النادي الافريقي 10 5
جمعية الحمامات 8 6
ن كرة اليد بجمال 7 5
جندوبة الرياضية 2 6
النادي البنزرتي 1 6
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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