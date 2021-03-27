   Jassar - بدّي شوفك  

بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - نتائج المقابلات المتاخرة

Publié le Samedi 27 Mars 2021 - 19:39 قراءة: 0 د, 47 ث
وات - في ما يلي نتائج المقابلات المتاخرة لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:

المجموعة الاولى
النجم الساحلي - سبورتينغ المكنين 26-21

الترتيب ن ل
النجم الساحلي 11 6
بعث بني خيار 6 5
اولمبيك سيمان 5 6
الملعب التونسي 3 6
سبورتينغ المكنين 3 5

المجموعة الثانية
الترجي الرياضي - نادي قصور الساف 27 -27

الترتيب
الترجي الرياضي 11 6
ن قصور الساف 8 5
شبيبة الشيحية 5 5
هلال مساكن 4 6
النجم الرادسي 0 6


المجموعة الرابعة
نادي ساقية الزيت - مكارم المهدية 25-28
نسر طبلبة - اتحاد منزل تميم 30-21

الترتيب
نسر طبلبة 13 7
مكارم المهدية 12 7
ن ساقية الزيت 11 7
اتحاد صيادة 4 7
اتحاد منزل تميم 1 7
سهم منزل حر -1 7

ترتيب المجموعة الثالثة
النادي الافريقي 10 5
جمعية الحمامات 8 6
ن كرة اليد بجمال 7 5
جندوبة الرياضية 2 6
النادي البنزرتي 1 6

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223138



En continu

Toutes les news

السبت 27 مارس 2021 | 14 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:07 18:39 15:55 12:32 06:12 04:45
17°
 26° % 59 :الرطــوبة
تونــس 11°
1.54 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
26°-1122°-1221°-1220°-1120°-11
  • Avoirs en devises
    21659,7

  • (26 mars)
  • Jours d'importation
    155
  •              1 € = 3,27976 DT        1$ =2,78702 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 mars)   369,1 MDT