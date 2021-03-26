إدخال تعديلات على برنامج تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي للمنشآت

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سيتم بداية من غرة افريل 2021 مراجعة قيمة منحة التجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 5ر1 كيلواط لتصبح 500 دينار عوضا عن 1200 دينار للكيلواط الواحد، وفق بلاغ صادر الجمعة عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.وقرّرت الوكالة، الإبقاء على قيمة المنحة بالنسبة للأنظمة الفلطاضوئية ذات قدرة مركبة تقل أو تعادل 5ر1 كيلواط في مستوى 1500 دينار لكل كيلواط.كما تقرر اعتماد تاريخ طلب ربط التجهيزات بشبكة الكهرباء من مصالح الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز في تطبيق هذا الاجراء (ختم مكتب الضبط) وصرف المنح في حدود الميزانيّة المرصودة.وتندرج الإجراءات المذكورة، بحسب المصدر ذاته، في إطار "ترشيد استعمال المنحة المسندة من قبل صندوق الانتقال الطاقي وحرصا على توجيهها لمستحقيها" وتمّ اتخاذها اثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات الصندوق المذكور المنعقد بتاريخ 5 فيفري 2021 وإقرار إدخال تعديلات على برنامج تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض.