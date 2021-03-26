الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي السبت والاحد:في صفاقس 2 مارس - س 14سكك الحديد الصفاقسي - مستقبل قابس يسري بوعليفي القلعة الصغرى - س 14القلعة الرياضية - سبورتينغ بن عروس نضال اللطيففي منزل بوزلفة - س 14نادي منزل بوزلفة - امل جربة عامر شوشانفي جرجيس - س 14الترجي الجرجيسي - اولمبيك سيدي بوزيد فرج عبد اللاويفي حمام سوسة - س 14امل حمام سوسة - مستقبل القصرين سفيان قتاتفي المحمدية - س 14مستقبل المحمدية - النجم الرادسي اسامة رزق اللهفي حومة السوق جربة - س 14جمعية جربة - جندوبة الرياضية مراد الجربيفي مدنين - س 14اولمبيك مدنين - مستقبل السبيخة كريم الخميريفي قربة - س 14النادي القربي - نادي حمام الانف جلال السحباني-- المجموعة الثانيةفي قفصة - س 14قوافل قفصة - الملعب القابسي امير لوصيففي صفاقس 2 مارسالملعب الصفاقسي - مستقبل وادي الليل الصادق السالميفي مساكن - س 14هلال مساكن - كوكب منزل نور نعيم حسني