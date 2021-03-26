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الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 15:24 قراءة: 1 د, 0 ث
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي السبت والاحد:
السبت 27 مارس
-- المجموعة الثالثة
في صفاقس 2 مارس - س 14

سكك الحديد الصفاقسي - مستقبل قابس يسري بوعلي
في القلعة الصغرى - س 14
القلعة الرياضية - سبورتينغ بن عروس نضال اللطيف
في منزل بوزلفة - س 14
نادي منزل بوزلفة - امل جربة عامر شوشان


-- المجموعة الرابعة
في جرجيس - س 14
الترجي الجرجيسي - اولمبيك سيدي بوزيد فرج عبد اللاوي
في حمام سوسة - س 14
امل حمام سوسة - مستقبل القصرين سفيان قتات
في المحمدية - س 14
مستقبل المحمدية - النجم الرادسي اسامة رزق الله


الاحد 28 مارس
-- المجموعة الاولى
في حومة السوق جربة - س 14
جمعية جربة - جندوبة الرياضية مراد الجربي
في مدنين - س 14
اولمبيك مدنين - مستقبل السبيخة كريم الخميري
في قربة - س 14
النادي القربي - نادي حمام الانف جلال السحباني
-- المجموعة الثانية
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - الملعب القابسي امير لوصيف
في صفاقس 2 مارس
الملعب الصفاقسي - مستقبل وادي الليل الصادق السالمي
في مساكن - س 14
هلال مساكن - كوكب منزل نور نعيم حسني

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