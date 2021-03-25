مجلس الاعمال التونسي الافريقي وجامعة المؤسسات بالكونغو الديمقراطية يوقعان اتفاقية شراكة وتعاون

وات -

وقع مجلس الأعمال التونسي الافريقي، الخميس، اتفاقية شراكة مع جامعة المؤسسات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، كنشاسا، خلال المنتدى الاقتصادي التونسي الكونغولي الذي تحتضنه كنشاسا من 22 الى 25 مارس 2021.وأفاد رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، انيس الجزيري، في تصريح لـ"وات"، ان المنتدى الذي شارك فيه 55 رجل اعمال من تونس و300 رجل اعمال من جمهورية الكونغو الديمقراطية،" شهد اقبالا لافتا".وتهدف الاتفاقية، التي وقعها الجزيري والمتصرف المفوض بجامعة المؤسسات بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، كيمونا بنوجو، الى دعم العلاقات بين المجلس الاعمال والجامعة وتوسيع التعاون بين منخرطي المؤسستين من خلال تسهيل المبادلات التجارية والاستثمار والشراكة الاقتصادية بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الكونغولية.وسيعمل الجانبان، وفق نص الاتفاقية، على ضبط ومتابعة مجالات تدخل خصوصية لدفع والارتقاء بالعلاقات الثنائية والتبادل التجاري عبر القيام بدراسات للسوق وتحاليل اقتصادية وتقديم مقترحات لتطوير المعايير المعمول بها وذلك في اطار المصلحة المشتركة والمتبادلة.وسيضع مجلس الاعمال التونسي الافريقي على ذمة الجامعة ، معطيات ومنشورات ومشاريع تتعلق بالانشطة الاقتصادية في تونس وافريقيا وتبادل المعلومات حول المعارض التجارية في تونس وافريقيا.وستقوم الجامعة، في المقابل، بمرافقة المؤسسات التونسية ووضع خبراتها وشبكة علاقاتها على ذمتها من اجل تسهيل النفاذ الى السوق الكونغولية والتعريف بالمجلس على المستوى المحلي عبر جميع المحامل الاعلامية ومن بينها الموقع الالكتروني للجامعة.وستدعم الجامعة، بموجب الاتفاقية ، مجلس الاعمال التونسي الافريقي للحصول على تمويلات ضرورية لتنفيذ مشاريع تقوم بها المؤسسات التونسية بالكونغو كنشاسا وخاصة مشاريع التحول التكنولوجي.وينشط المشاركون في المنتدى الاقتصادي التونسي الكونغولي الذي التأم، أمس الاربعاء ، في قطاعات من بينها الطاقة والتكنولوجيا والاستشارات والمقاولات والبيئة والصحة، وقد شهد لقاءات ثنائية متنوعة، وفق الجزيري.وانتظم المنتدى بالتعاون بين سفارة تونس بكنشاسا ومجلس الاعمال التونسي الافريقي في محاولة لدفع بالصادرات بين تونس وكنشاسا بما يسهم في تنمية المبادلات التجارية الثنائية وتوطيد العلاقات الاقتصادية. وتضمن برنامج بعثة رجال الاعمال التونسيين تنظيم لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية.وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثاني اكبر بلد افريقي جغرافيا بعد الجزائر، وتحدها 9بلدان، بما يمكنها من ان تصبح بمثابة مركز ومنصة الى البلدان الاخرى.وبلغت صادرات تونس الى كنشاسا حوالي 21.216 مليون دولار سنة 2020، اي حوالي 57 مليون دينار، علما ان هذه العمليات تقع بطريقة غير مباشرة ، اي عبر بلدان اخرى على غرار جنوب افريقيا.وتعد الكونغو من الاسواق الواعدة في افريقيا بالنسبة لتونس باعتبارها تتوفر على 100 مليون مستهلك.ويتوقع ان تسجل الكونغو الديمقراطية نموا ب 2.1 بالمائة في سنة 2021 مقابل-1.7 بالمائة في سنة 202، وذلك بفضل التحسن على مستوى قطاع المناجم مدفوعا بارتفاع الاسعار العالمية والتطور الملحوظ للانتاج على اثر الحجر على العاملين في مواقع انتاج المناجم .