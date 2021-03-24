الرابطة الثانية - مباريات مرحلة الصعود في ملاعب محايدة

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قرر المكتب الجامعي لكرة القدم خلال اجتماعه يوم الثلاثاء عقد إجتماع تنسيقي مع الأندية المترشحة من الرابطة المحترفة الثانية لمرحلة الصعود مباشرة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وذلك لتدارس كل الإجراءات والتدابير الخاصة بمرحلة الصعود التي ستقام في شكل بطولة مصغرة في ملاعب محايدة.ومن جهة اخرى، تقرر ان تنطلق المسابقات الخاصة ببطولات الرابطات الجهوية بعد نهاية شهر رمضان على ان تجرى هذه المنافسات في شكل بطولة مصغرة بمرحلة واحدة. وسيتم التنسيق بين الإدارة الفنية الوطنية ولجنة المسابقات بالجامعة التونسية لكرة القدم في صورة رغبة احدى الرابطات الجهوية في تقديم موعد انطلاق البطولة الراجعة لها بالنظر بعد الاخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي في كل جهة.اما بخصوص بطولة كرة القدم النسائية، فقد حدد المكتب الجامعي موعد انطلاقها يوم الاحد 4 افريل المقبل.