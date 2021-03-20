نصاف بن علية : سيتم تركيز مخبر ميداني بمستشفى سليانة إنطلاقا من يوم الإثنين لتعزيز عمليات التقصي الميداني بالكريب

وات -

قالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، السبت، أنه سيتم تركيز مخبر ميداني بمستشفى سليانة إنطلاقا من يوم الإثنين القادم لتعزيز عمليات التقصي الميداني بالكريب نظرا للضعف النسبي للتحاليل التي تجري يوميا.و أضافت، في تصريح ل"وات" على هامش جلسة عمل عقدت بمقر ولاية سليانة لتقييم الوضع الوبائي بالجهة، أن الهدف المنشود يتمثل في إجراء أكثر من 200 تحليل يوميا لافتة إلى أن الوضع الوبائي بالجهة يتميز بتضاعف عدد الحالات المكتشفة في الأسابيع الأخيرة بمعتمديتي الكريب و سيدي بورويس.و أشارت بن عليه إلى أن عملية التكفل المبكر بالحالات المكتشفة ،ستكون إما في المستشفيات أو في مراكز الكوفيد بالإضافة إلى تقييم ومتابعة يومية للحالات التي يتم عزلها بأماكن الإقامة.وفي ما يتعلق بدعم الجهة بالعنصر البشري وأجهزة الأكسيجين، ذكرت أنه سيتم عرض هذا المقترح على وزير الصحةوشددت بالمناسبة على تظافر جهود جل الأطراف لتعزيزت الإمكانيات مثمنة بذلك مجهودات الادارة الجهوية للصحة والسلطة الجهوية نظرا لتدخلهم السريع منذ أن تضاعف عدد الإصاباتوفي ما يتعلق بالتشكيات المرتبطة بعدد المسجلين وإرسال الإرساليات في منظومة التلقيح ،أفادت أن وزارة الصحة ستعمل على تعزيز هذه المنظومة وألياتها قصد تفعيل الحملة الوطنية للتلقيح والتسريع فيهاواشارت الى ان الوضع الوبائي بكامل البلاد التونسية شهد تقلصا خلال شهر فيفري في المقابل شهدت عدد من الولايات عودة إنتشار للفيروس في إرتباط بظهور السلالة الجديدة (الطفرة البريطانية) مما إستوجب تكثيفا لعمليات التقصي الميداني والتقطيع الجيني وتكثيف تطبيق الإجراءات الوقائيةمن جانبه،كشف والي سليانة عبد الرزاق دخيل أنه سيتم مواصلة العمل بالإجراءات المتخذة بالكريب منذ يوم 10 مارس المنقضيوكشف تقرير اعدته الإدارة الجهوية للصحة وتحصلت "وات"على نسخة منه، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ بالكريب منذ يوم 28 فيفري إلى غاية أمس الجمعة الموافق ل19 مارس 194 حالة من بين 417 تحليل أي بنسبة 46،5 بالمائة من بينها 13 حالة إشتباه بالسلالة الجديدة المتحورة "الطفرة البريطانية"وتم تسجيل 7 حالات وفاة وبلغ عدد حالات الإيواء بمستشفى الكريب 135 و14 بالمستشفى الجهوي بسليانةو تم تسجيل بمعتمدية سيدي بورويس القيام ب 47 تحليلا إيجابيا أي بنسبة 45،63 بالمائة من جملة 103 تحليل في الفترة الممتدة بين 8 مارس و19 مارس الجاري من بينها 4 حالا ت إيواء بالمستشفىيذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة ومجابهتها قررت مؤخرا التمديد في الإجراءات المتخذة بمعتمدية الكريب لمدة أسبوع أي إلى غاية يوم 23 مارس الجاري