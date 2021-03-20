الدورة الثانية لأيام مسرح المدينة من 24 الى 27 مارس

في اطار الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح، يحتضن قطب المسرح والفنون الركحية لمسرح الأوبرا تونس "مهرجان أيام مسرح المدينة" في دورته الثانية وذلك من 24 الى 27 مارس بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي."ويتضمن برنامج المهرجان الى جانب العروض المسرحية ، على ندوة فكرية تحت عنوان "المسرح في مواجهة الأزمات".. كما تحتوي العروض المبرمجة على مسرحية "مجيرة" لرحيم بحريني وانتاج مجموعة بولا ريسى وذلك يوم 24 مارس على الساعة 16 بمسرح المبدعين الشبان ..ويستضيف مسرح الجهات يوم 24 مارس مسرحية "منطق الطير" لنوفل عزارة وانتاج التياترو فيما يحتضن مسرح المبدعين الشبان. يوم 25 مسرحية "عقاب جواب" لمحمد علي سعيد وانتاج رؤى للإنتاج الفني ..وينتظم بمسرح الجهات يوم 25 مارس ايضا مسرحية ربع الوقت لسيرين قنون وانتاج مسرح الحمراء. كما تقام يوم 26 مارس بمسرح الجهات مسرحية "الوجه والقفا" لحمادي المزي انتاج شركة سندباد للانتاج والتوزيع الفني. وفي مسرح المبدعين تدور يوم 27 مارس -ندوة فكرية "المسرح في مواجهة الأزمات" الى جانب مسرحية "آخر فرصة... الأمل" لمنصف الصايم انتاج مشترك بين مسرح الأوبرا تونس ومسرح فو يوم 27 مارس .