عدد من المواطنين ينفذون بالعاصمة وقفة مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد

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نفذ عدد من المواطنين ظهراليوم السبت وقفة مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد امام المسرح البلدي بالعاصمة ، للمطالبة بحل البرلمان واستقالة حكومة هشام المشيشي ومحاسبة مختلف الاحزاب السياسية التي "تجاوزت القانون"وعبر المحتجون القادمون من ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وسوسة وصفاقس عن دعمهم لرئيس الجمهورية مطالبين "بتركيز الحكم الشعبي الذي ينطلق من الجهات والمحليات" معتبرين ان النظام الحالي "قد همش وفقر مختلف افراد الشعب التونسي ،في حين ان الاحزاب منهمكة في معارك سياسية بعيدا كل البعد عن القضايا التي تم انتخابهم من اجلها" وفق تصريحات ادلوا بها لوكالة تونس افريقيا للانباءوردد المحتجون شعارات "الشعب يريد حل البرلمان" و" الشعب يريد استقالة الحكومة " و"يا رئيس فيق فيق خرج شعبك من الضيق"، الى جانب رفع شعارات " "النظام كلاه السوس "و"الشعب فد فد من الطرابلسية الجدد " و"حق البطال واجب" الى جانب شعارات تنادي "بمحاربة الرجعية"وللاشارة فان هذه الوقفة تتزامن مع احتفال تونس بالذكرى ال65 والتي تميزت هذه السنة بغياب كل المظاهر الاحتفالية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.