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عدد من المواطنين ينفذون بالعاصمة وقفة مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد

Publié le Samedi 20 Mars 2021 - 13:54 قراءة: 0 د, 48 ث
وات - نفذ عدد من المواطنين ظهراليوم السبت وقفة مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد امام المسرح البلدي بالعاصمة ، للمطالبة بحل البرلمان واستقالة حكومة هشام المشيشي ومحاسبة مختلف الاحزاب السياسية التي "تجاوزت القانون"

وعبر المحتجون القادمون من ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وسوسة وصفاقس عن دعمهم لرئيس الجمهورية مطالبين "بتركيز الحكم الشعبي الذي ينطلق من الجهات والمحليات" معتبرين ان النظام الحالي "قد همش وفقر مختلف افراد الشعب التونسي ،في حين ان الاحزاب منهمكة في معارك سياسية بعيدا كل البعد عن القضايا التي تم انتخابهم من اجلها" وفق تصريحات ادلوا بها لوكالة تونس افريقيا للانباء


وردد المحتجون شعارات "الشعب يريد حل البرلمان" و" الشعب يريد استقالة الحكومة " و"يا رئيس فيق فيق خرج شعبك من الضيق"، الى جانب رفع شعارات " "النظام كلاه السوس "و"الشعب فد فد من الطرابلسية الجدد " و"حق البطال واجب" الى جانب شعارات تنادي "بمحاربة الرجعية"

وللاشارة فان هذه الوقفة تتزامن مع احتفال تونس بالذكرى ال65 والتي تميزت هذه السنة بغياب كل المظاهر الاحتفالية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

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Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 222693

Goldabdo  (South Africa)  |Samedi 20 Mars 2021 à 15h 22m |           
يطالبون باللامركزية و حكم المحليات لكنهم انتقلوا الى تونس العاصمة رمز الحكم المركزي للمطالبة
بذلك؟ سيحقق لهم حتما قيس سعيد مطالبهم و سيمكنهم من رئيس في كل ولاية و برلمان في كل معتمدية.

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 20 Mars 2021 à 14h 45m |           
الخبر غير تام وغير شافي وغير ومهني
من نضّم الوقفة؟ جهرا؟ وسرّا؟
كم هم؟
الى أي جهة سياسية ينتمون؟
ماذا يقترحون كبديل؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

SOS12  (Tunisia)  |Samedi 20 Mars 2021 à 14h 26m |           
Il faut voir qui a organisé ce rassemblement, par defaut ce sont les partis qui n'ont jamais reussi les elections et qq gueules qui errent dans l'avenue toujours.
Attendez 2024 et montrer votre capacité.



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